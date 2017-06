Együtt sajtótájékoztató: „A Fidesz Titanic-ján sincs mindenkinek mentőcsónak.”

A NYÍRVV-ügy, s a június 21-én megszületett ítélet kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedden Lövei Csaba önkormányzati képviselő, az Együtt nyíregyházi elnöke. Azt hangsúlyozta, hogy a pártja – méltatlanságra hivatkozva – rendeletben venné el dr. Kovács Ferenc polgármestertől a városi cégek tulajdonosi jogainak gyakorlását. – Véleményünk szerint ezeket a jogokat a képviselő-testület, vagy egy általa delegált bizottság is gyakorolhatná, mivel sem Bocskai Péter, sem pedig dr. Kovács Ferenc nem járt el a jó gazda gondosságával. Ráadásul a város polgármestere bírói felszólításra sem nyújtott be kárigényt, ami a későbbiekben egy ellene indított hűtlen kezelési eljárás megalapozója is lehet. Kíváncsi vagyok, hogy a határozati javaslatunkról – amit benyújtani készülök –, hogyan szavaznak majd a fideszes képviselők, ha egyáltalán hajlandóak azt napirendre venni – fogalmazott Lövei Csaba, majd kitért arra is, hogy a kormánypárt – elterelve a lényeget – azt terjeszti a Magyar Időkben: belviták vannak a baloldalon. Holott a képviselő szerint Nyíregyházán egyedül csak a Fidesz van bajban.

