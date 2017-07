Együtt sajtótájékoztató: „A közvetlen felelőse a történteknek a város vezetése”

– Tegnapi nappal elkezdtünk felzárkózni a fővároshoz, csakhogy sajnos nem a bérszínvonalat és a munkahelyek számát illetően – kezdte mondandóját szerdai sajtótájékoztatóján Lövei Csaba, az Együtt önkormányzati képviselője, majd így folytatta: – Nekünk is van már helyi érdekű „3-as metrónk”, mivel a nyíregyházi buszok is kigyulladnak. A megfélemlített lakosok joggal tehetik fel a kérdés, hogyan történhetett meg mindez – hangsúlyozta Lövei Csaba, majd a történtek miatt mindjárt három felelőst is megnevezett. Felelőssé tette az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-t, akik hosszas vita után egyeztek csak bele a buszok üzemeltetésébe; majd az illetékes gazdasági minisztérium, amiért nem gondoltak arra, hogy az 5 milliárdos pályázati pénzből vett 44 autóbusz mellé infrastruktúra is kell; végezetül a város vezetését, amiért még nem épültek ki a gáztöltő állomások. – Szomorú, hogy Nyírágyházán már az év eleje óta vadonatúj gázüzemű buszok járhatnának, ezzel szemben – az ígéret szerint ha minden jól megy – csak az idén decemberben állítják forgalomba őket – summázta a képviselő.

KM

Olvasónktól kaptuk a felvételt, amin jól látszik, hogy egy helyi járat kapott lángra Nyíregyházán, a Jósavárosi megállóban.

