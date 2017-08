Együtt sajtótájékoztató: „ A város és a megye érdekeit is szolgálhatta volna”

– Szomorú, hogy a Fidesz olyan országot hozott létre, ahol különböző párton belüli lobbicsoportok harcában dől el, mi lesz a sorsa egyes embereknek, városoknak, ingatlanoknak. De ennél is szomorúbb, hogy egy ilyen versengésben szenvedett Nyíregyháza ismét vereséget – kezdte mondanivalóját szerdai sajtótájékoztatóján Lövei Csaba, az Együtt önkormányzati képviselője, utalva az Erzsébet Szálloda eladására. – Annak ellenére került most ismeretlen magánszemélyek tulajdonába ez az értékes ingatlan, hogy a városvezetés eltökélte – s ezt a döntést magam is támogattam, – hogy a szállodát meg kell tartani a városnak. Ráadásul mindez akkor történt meg, amikor innen pár száz méterre közel milliárdos hitelből és 3,1 milliós állami pénzből egy másik szállodát épít a város. Persze ki tudja, meddig marad ez is önkormányzati tulajdonban? Mindenesetre a Magyar Nemzeti vagyonkezelő (MNV) fideszes döntéshozói számára fontosabb volt egy ismeretlen lobbicsoport érdeke, mint az itt élő polgároké, s szomorú, hogy Nyíregyháza ismét gyengének bizonyult – zárta mondandóját Lövei Csaba.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA