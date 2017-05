Együtt-sajtótájékoztató: Felháborító, hogy az uniós pénzből beszerzett gázüzemű autóbuszokat egy évig parkoltatják

Az Együtt nyíregyházi elnöke úgy véli, felháborító, hogy az uniós pénzből beszerzett gázüzemű autóbuszokat – a cég vezérigazgatója szerint „ha minden jól megy” –, akkor valamikor az év végén üzembe helyezik. Hihetetlen, hogy a pályázat lehetőséget ad egy évig parkoltatni a járműveket, így azt a megyeszékhely lakói nem használhatják – mondta. Megdöbbentőnek nevezte, hogy továbbra is tart az a per, amelyben 800 millió forintra pereli az állami közlekedési cég a kormánypárti vezetésű várost. – Demokráciadeficitben szenvednek a közgyűlés fideszes képviselői, amikor kikérik maguknak, hogy az ő területüket érintő problémára hívjuk fel a figyelmet. A válaszókerületnek van képviselője, aki szolgálni tartozik az ott élőket, akár azzal is, hogy a jobbító szándékú, ellenzéki észrevételeket figyelembe veszi.

