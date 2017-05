Együtt sajtótájékoztató: Nem hallgatni, tenni kell a Szamosért

– Lassan két hete, hogy napvilágot látott a Szamos román határ melletti szennyezettségének híre Baranyi Krisztinának, az Együtt környezetvédelmi szóvivőjének a kutatásai alapján – tette szóvá keddi sajtótájékoztatóján Lövei Csaba önkormányzati képviselő, a párt nyíregyházi elnöke. – Csütörtök óta a szennyezettséget vizsgáló független fővárosi labor katasztrofális mérési eredményei is nyilvánosak, az illetékes környezetvédelmi hatóságok, a megyei vezetők és a Szamos térségének két országgyűlési képviselője mégis hallgatnak. Pedig hozzánk már csak sokadikként jutottak el a panaszok, tudniuk kellett mindenről. Nyilván korlátozottak a lehetőségek, a szenny ugyanis a határon túlról jön, de mindenképpen tenni és szólni kell ellene. Felszólítom az illetékeseket: legkésőbb a holnapi megyei közgyűlésen tájékoztassák a megye nyilvánosságát, mi minden történik a térségben. Nyakunkon a turistaszezon, a Szamoson keresztül a Tisza szennyezettsége is téma lesz, ezért is indokolt, hogy minél hamarabb lépéseket tegyenek – zárta mondandóját Lövei Csaba.

