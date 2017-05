Együtt-sajtótájékoztató: Nincs gazdája a megyének

Majd hozzátette: a megye így is működik, ám ha problémák merülnek fel, szükség lenne valakire, aki a kormány nevében jár el. – Márpedig most baj van és nincs gazdája a megyének, néhány országgyűlési képviselőnk pedig a Habony-féle médiabirodalom csicskásaként a politikai ellenfelek lejáratásával foglalkozik a helyieket érintő ügyek helyett. Amikor tavaly nyáron az Együtt szakpolitikusa, Baranyi Krisztina felhívta a figyelmet a Tisza szennyezésére, a kormánymegbízott közbenjárására a probléma késve ugyan, de megoldódott. Most még nagyobb a baj: a Szamost egy romániai húsüzemből szennyezik, a kormánypárti képviselők azonban nem a természetkárosítással, hanem Botka Lászlóval vannak elfoglalva – mondta Lövei Csaba.

