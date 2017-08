Együtt-sajtótájékoztató: Szeptembertől katasztrófába fordul a parkolási helyzet a Nyír Pláza parkolójának fizetőssé tételével

– Jó ideje áldatlan a parkolási helyzet a nyíregyházi kórház körül, ami szeptembertől – a Nyír Pláza parkolójának fizetőssé tételével – katasztrófába fordul – vezette fel szerdai sajtótájékoztatója témáját Lövei Csaba, az Együtt önkormányzati képviselője. – A környező utcákban és a Malomkertben élők eddig is képtelenek voltak a parkolóikat használni, mivel a kórház dolgozói és betegei csaknem egész nap elállták a helyet. Felháborító, hogy a legutóbbi 14 milliárdos kórházi beruházáskor senki nem követelte meg, hogy parkolókat is létesítsenek, amíg egy új szolgáltató egység létesítésekor a tulajdonosnak legalább két parkolót biztosítania kell, vagy több milliós parkolómegváltást szükséges fizetnie. Az említett beruházásnak egyébként része volt egy 361 állásos, kétszintes parkolóház is, aminek a megépítését utoljára jövő januárra ígérték, bár a helyén látható romhalmazból ítélve ez a határidő aligha tartható. Ennek ellenére felszólítom a kórház vezetését és az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, hogy minél hamarabb találjanak megoldást erre a problémára – tette hozzá Lövei Csaba.

