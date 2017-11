Együtt sajtótájékoztató: Újabb korrupciós ügyekre derülhet fény Nyíregyházán

– Nemrég tárgyalta a Nyíregyházi Járásbíróság a NyírVV-Bocskai-ügy egy újabb vetületét: az ügyvezető és a cég két vezető munkatársa olyan szerződést kötött egy vállalkozóval egy gyermeküdülő felújításra, hogy az abban foglalt munkákat már korábban elvégezték. Az első fokon elmarasztaló ítélettel záruló per során többször is elmondtam, hogy további korrupciós ügyek melegágya, ha dr. Kovács Ferenc polgármester a bírósági ítéletig teljes jogkörrel pozícióban tartja a városüzemeltető cég ügyvezetőjét, s az akkori aggodalmam máris beigazolódni látszik – tette szóvá keddi sajtótájékoztatóján Lövei Csaba az Együtt nyíregyházi önkormányzati képviselője, majd elmondta azt is, hogy az Együtt 15 programpontot szentelt a választási programjában a megújuló közéletnek és igazságtételnek. Ebben egyebek mellett lefektették, hogy kormányra kerülés esetén az állami befolyással szerzett vagyonokat visszaveszik és kárpótlásra fordítják, jóvátételi adót vetnek ki a korrupt vállalkozókra, visszaveszik a tisztességtelenül értékesített, korábban állami tulajdonú földeket és megismerhetővé teszik az 1990 előtti titkosszolgálati aktákat.

