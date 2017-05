Együttműködési megállapodást írt alá Ungváron a Magyar Fejlesztési Központ és a Tisza ETT

Az aláírás előtt tartott beszédében Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója hangsúlyozta: a vízummentesség közelmúltban történt megadásával az Európai Unió (EU) egyértelműen kifejezte az Ukrajna iránti bizalmát. Az EU az a szervezet, amely elősegíti Ukrajna jövőbeni demokratikus fejlődését – tette hozzá. Megjegyezte: az EU-normák betartása lehetővé teszi Kárpátalja számára európai források bevonását a régiófejlesztésbe, amire jelenleg a térségnek igen nagy szüksége van.

Elmondta, Kárpátalja számára prioritást jelent a szomszédos EU-tagországokkal, köztük Magyarországgal folytatott együttműködés, amit az is jelez, hogy a mintegy 80 közös fejlesztési projekt nagyobb része magyar partnerekkel közösen valósult meg. Kifejtette, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye által 2015 októberében közösen megalakított Tisza ETT minőségi előrelépést jelent Kárpátalja stratégiai fejlesztését illetően, mert lehetővé teszi európai uniós források bevonását egyebek mellett a régió és a határinfrastruktúra fejlesztésébe magyarországi segítséggel.

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédében hangsúlyozta: a Tisza társulás igazi sikertörténet, különleges és jelentőségteljes kezdeményezés. “Különleges, mert az első olyan területi társulás Európában, amelyet egy EU-tagállam és egy EU-n kívüli állam hozott létre. Jelentőségteljes, mert új és innovatív szervezet, aktív reformfolyamatokat indít be, gazdasági, befektetési, környezetvédelmi, infrastrukturális, kulturális és oktatási projekteket valósít meg, az uniós támogatások hatékony felhasználását teszi lehetővé” – emelte ki. Ez egy modellértékű együttműködés, amely minta lehet más régiók számára is; már az elnevezése is szimbolikus, hiszen a Tisza éltető és összekötő kapocs, nem ismer határokat. Ezért a szervezet céljai között szerepel a folyó szennyeződésének megállítása, tisztító rendszerek kiépítése, a hulladék csökkentése – fűzte hozzá.

A miniszter szerint a területi társulás sikertörténet azért is, mert erősíti a nemzetek közötti együttműködést, a “híd szerepét tölti be közöttünk”. Hangsúlyozta: “A magyar kormány elkötelezetten támogatja Ukrajnát, célunk a gazdasági együttműködés fejlesztése, a közös kezdeményezések erősítése. Meggyőződésem, hogy a határokon átívelő együttműködésben és régiók közötti összefogásban rengeteg lehetőség van, s mi pedig sokat tehetünk, és tenni fogunk annak érdekében, hogy ez az együttműködés hatékony legyen”.

A fórum zárásaként Seszták Oszkár, a Tisza ETT elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke és Bózsik András Pál, a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. igazgató-helyettese aláírta a két szervezet együttműködési megállapodását.

– MTI –

