Éhes szájak

Egy pillanatig sem kétséges, hogy szükség van rá, hiszen sok nehéz sorsú családban valóban a vakációs iskolamenza jelenti a napi egyetlen meleg étkezést, sőt, bizonyára olyan nagycsaládos famíliát is találnánk, ahol hárman-négyen is osztoznak a fél szedőkanálnyi ritka levesen, krumplis tésztán, főzeléken. Na tőlük egyetlen adóforintomat sem sajnálom, igaz, arra kíváncsi lennék, hogy a szüleik vajon társadalmunk józan életmódot élő, szorgalmas, felelősen gyermeket vállaló táborát erősítik-e vagy sem.

Mára szerencsére elértünk odáig, hogy az önkormányzatoknak nem kell cigánykodniuk a központi támogatásért, normatív alapon kapják a forrást, az ingyenebéd viszont csak azoknak a rászorulóknak jár, akik megigénylik. A kiadóablaktól távol maradók egy részében talán a szégyen­érzet munkálkodik, esetleg elégedetlenek a harapnivalók minőségével és mennyiségével, de az is lehet, hogy egyszerűen lusták, illetve csak „papíron” nélkülözők.

Sajnos, láttam már olyan menő autóval érkező, drága ékszerekkel és okoskütyükkel villogó, „rászoruló” szülőket tolakodni az ebédlőkben, akik kérni, követelni sosem, de köszönni és köszönetet mondani valahogy mindig elfelejtettek. Ahogy volt „szerencsém” a frissen főzött ételeket undorral turkáló, gyümölcsökkel és poharas tejekkel dobálózó csemetékhez is, azokról nem is beszélve, akik egyszerűen lusták voltak bemenni az ingyenkosztért. A gondoskodó államra e téren egy rossz szavunk sem lehet, a hátrányos helyzetükkel visszaélőkre viszont jópár keresetlen is.

– Palicz István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA