„Ehhez elég egy erkély is”

A kis abaúji település gazdasága kiváló minőségű biotermékekkel látja el a környező és távolabbi települések éttermeit, háztartásait, fejlődésük pedig azt mutatja, hogyan lehet a nulláról indulva értéket teremteni. Mindehhez nem kellett más, „csak” egy jó ötlet, és néhány olyan ember, aki hisz abban, amit csinál. Hosszú távra szóló, fenntartható gazdaságot hoztak létre, köszönhetően a település polgármesterének, Üveges Gábornak és egy nyíregyházi hölgynek, Balla Adriennek. Ő a program kereskedelmi vezetője, aki lapunknak azt mondta: álmai munkáját végzi.

Mindent el lehet adni, de amit mi kínálunk, azt érdemes is.

Balla Adrienn

– Az édesanyám szerint már a homokozóban is eladni akartam, és ez azóta sem változott. Amit erről a szakmáról tudni érdemes, azt a Sipkay-szakközépiskolában tanultam meg, az pedig már a saját tapasztalatom, hogy manapság szinte mindent el lehet adni, amit viszont mi kínálunk, azt érdemes is – mondja.

– Fejleszteni, termelni, kutatni és értékesíteni mindig is a szívügyem volt, de hogy ezzel foglalkozhatok, azt a véletlen, egész pontosan a szerelem hozta. A férjem Nyíregyházán járt főiskolára, ott ismerkedtünk meg, de mivel szerettünk volna vidéken élni és ott nevelni a gyerekeinket, visszaköltöztünk a szülői házba, Encsre, Hernádszentandrástól nyolc kilométerre. Elkezdtünk kertészkedni és vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket termeszteni, mert fontosnak tartottuk, hogy ami a családunk asztalára kerül, az ne csak finom, de egészséges is legyen. Ez a törekvés végigkísérte az életemet, így talán sorsszerű, hogy amikor öt évvel ezelőtt a polgármester megálmodta a biofarmot, és keresett valakit, aki a szerteágazó feladatokat összefogja, engem ajánlottak neki.

A gyerekei ebbe születtek bele

Szabadföldi és melegházi zöldségeket, palántákat és harmincféle fűszernövényt termesztenek. Az elmúlt években gyümölcsöst telepítettek, elkészült a feldolgozóüzem, önálló értékesítési rendszer és partnerhálózat áll mögöttük. – Azt szeretnék, ha vegyszermentes élelmiszerekhez hozzájutni nem valamiféle kiváltság vagy privilégium lenne, a helyiek éppen ezért a piaci ár alatt vehetik meg a termékeket – mondja Adrienn, hozzátéve, hogy ennek érdekében több önkormányzattal is tárgyalnak. – Nagy öröm, hogy a helyhatóságok nyitottak az elképzeléseinkre, és már vannak kezdeményezések arra, hogy egyes önkormányzatok a biokultúrát részesítsék előnyben – többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.

Adrienn egy tévhitet is eloszlat: nem kell óriási kert ahhoz, hogy természetes körülmények között termesszünk zöldséget, gyümölcsöt: ehhez elég egy erkély is, vagy egy kisebb konyhakert is. – Megfelelő táplálkozással sok betegséget megelőzhetünk, és hálás vagyok azért, hogy ennek a feltételeit én ebben a kis borsodi faluban megteremthettem. A hozzánk érkezők visszajelzései, a fotók és levelek, amelyeket az otthonukban megvalósított kis ültetvényekről küldenek, megerősítést és hitet adnak.

– Szerencsére a családom ebben is tökéletes partner, a gyerekeim pedig beleszülettek abba, hogy azt esszük, amit megtermesztünk. Számukra teljesen természetes, hogy azért ültet anya a paradicsom mellé bazsalikomot, mert az elűzi a kártevőket – nem kell könyvből megtanulniuk, ez az életük része.

– KM-SZA –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA