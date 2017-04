Ehhez még Hosszú is gratulált

A hét végén Debrecenben rendezték az országos úszóbajnokságot, ahol rajtkőre léptek a Nyíregyházi Sportcentrum színeit képviselő reménységek is. Nem is akármilyen sikerrel: Szurovcsják Ivett (mint kiderült, a korábban megjelentekkel ellentétben a J betű is szerepel a nevében…) 50 és 100 méter mellen egyaránt ezüstérmet szerzett, mindannyiszor legyőzve a sportág csillagát, az olimpiai bajnok Hosszú Katinkát. A sérülés miatt tekintélyes időt kihagyó Hatházi Dóra mindhárom pillangó számban (50, 100, 200 m) a B döntőbe jutott, míg Cserfalvi Olaf 200 pillangón a jelen másik klasszisa, Gyurta Dániel korosztályos csúcsát ostromolja. Szintén nem elhanyagolható tényező, hogy hat nyíregyházi titán pillanatnyilag évjáratos ranglistavezető. A hajdúsági városban szerzett 190 pont az utóbbi évtizedek magasan legjobb nyírségi produkciója.

Minderről azon a sajtótájékoztatón adtak hírt, amelyen Sitku Ernő a Sportcentrum élsportigazgatója társaságában Urbin Tamás szakágvezető, Gyula Sándor edző, no és természetesen maguk a főszereplők, Cserfalvi Olaf, Hatházi Dóra, valamint Szurovcsják Ivett tették tiszteletüket.

– Nálam az izgalom két nappal a verseny előtt jelentkezik, akkor igazán aludni sem tudok, amikor viszont felállok a rajtkőre, már teljesen nyugodt vagyok, így volt most is – taglalta a Debrecenben történteke Szurovcsják Ivett. – Nagyon örülök az elért eredményeknek, és remélem, képes leszek még jobbra is. Június elején a Budapest Openen 50 méter mellen szeretném tovább javítani az időmet: az A szint 31,22, ezt akarom megközelíteni. Hosszú Katinkával nem egymás mellett úsztunk, a dobogón állva gratulált, ahogy az szokás, ilyenkor egyébként sincs többre idő.

A tizenkilenc éves hölgy nem véletlenül említette a budapesti versenyt, amelyen nagy villantásra lesz szükség, hogy megvalósuljon a nemes cél, a világbajnoki indulás kiharcolása az ötven méteres távon! Márpedig ez óriási kihívás, kiváltképp, hogy a vb-nek július végén szintén a főváros a házigazdája.

KM-KT.

