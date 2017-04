Éjjel-nappal számíthatunk a rendőrökre

– Tizen­nyolc éve még csak úgy gondoltam, hogy jól fogok választani, ma pedig már biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztam, amikor a műszaki területet a rendőri pályára „cseréltem” – mondja az indulásról Szűcs István Tibor őrnagy. – A tettvágy akkor is megvolt bennem, azonban a hivatástudat kialakulásához évek kellenek – vélekedik a ibrányi rendőrőrs parancsnoka, aki volt bűnügyi technikus, nyomozó, elvégzett egy civil főiskolát, később a rendőrtiszti főiskolán vette át a diplomáját. Tisztté 2008-ban avatták, bekerült a megyeszékhely kapitányságára, ahol a körzeti megbízottak vezetője lett, az állomány tagjai a nyíregyházi bokortanyákon élők biztonságát védték.

– Nagy megtiszteltetés és felelősség volt öt évvel később, amikor felkértek arra, hogy irányítsam az ibrányi rendőrőrs munkáját. Azt csinálom, amit szeretek – állítja az őrnagy. – Azok az emberek, akikkel napi kapcsolatban van, bizalommal fordulhatnak hozzá, örül annak, hogy az önkormányzattal, az egyházakkal és más szervezetekkel is jó az együttműködésük. Ez pedig nemcsak a jelent, hanem a jövőt is meghatározza.

– Ahol biztonságban szeretnek élni és tesznek is ezért, ott békesség van. A rendőri hivatásnak arról is kell szólni, hogy megteremtsünk egyfajta társadalmi békét és együttműködést – vallja a parancsnok, aki büszke arra, hogy az őrs eredményes munkát végez. Amit azonban nehezen lehet még ennyi szolgálat után is megérteni, az az értelmetlen erőszak, amire soha nincs magyarázat. Az viszont mindenkit jó érzéssel tölt el, ha valóban rászoruló embereknek tudják visszaadni az ellopott értéküket, s lehet ez egy fűrész, vagy egy nyúl, ami a tulajdonosuknak sokat jelent.

Sikerek és tragédiák

– Mindig valakiért tenni, embereket, állampolgárokat, a népet szolgálni – ez vezérelte már a középiskolai választásában is Szikszai Tihamért, amikor a Szamuely Tibor honvédkollégium diákja, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskola hallgatója lett. – Amikor átvettem a diplomámat, kiderült, hogy az az alakulat, ahová szerettem volna kerülni, megszűnt, így döntöttem a rendőri pálya mellett – emlékszik vissza a 18 évvel ezelőtt történtekre a rendőr alezredes, aki a kezdetektől foglalkozott baleset-megelőzéssel is, jelenleg a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára, volt a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője, majd a megyei rendőr-főkapitányságra került. Hivatásában a sikerek mellett ott vannak a tragédiák is.

Nem lehet megszokni

– A jó rendőrt a segíteni akarás vezérli, ami soha nem lehet öncélú – fogalmaz, majd arról mesél, milyen nagyszerű érzés csillogó szemű óvodásoknak, iskolásoknak előadást tartani arról, miért fontos ismerni és betartani a szabályokat, a felnőttekkel megértetni, hogy a gyermekbiztonsági felszerelések életet mentenek.

– Számokkal nem mérhető, hogy a felvilágosítással mennyi balesetet előztünk meg, de ez a munkánk lényege – mondja az alezredes, aki ma sem választana mást, s más területet sem. – Akár a véletlennek, akár az isteni befolyásolásnak köszönhető, de a helyemen vagyok. – Mosolyogva jegyzi meg, milyen remek érzés, amikor egy-egy előadás után a fél osztály rendőr szeretne lenni. – Példaképként állunk előttük, ez felelősséggel is jár, de az a legfontosabb, hogy az állampolgárok bízzanak bennünk, tudják: mindig, minden helyzetben számíthatnak ránk – hangsúlyozza Szikszai Tihamér, akit bánt, amikor a szülők azzal fegyelmezik a gyermeküket, „ha nem viselkednek jól, elviszi őket a rendőr”.

Közlekedési rendőrként, ügyeletesként több mint 200 halálos balesetet látott. – Nem lehet megszokni, feldolgozni is nehéz, amikor hozzátartozóknak kell megmondani a tragédia hírét – utal a szomorú kötelességükre, és említ történeteket az ittas vezetőről, aki megköszönte, hogy megértették vele, mekkora veszély részegen a kormány mögé ülni, az Ukrajnába ráköszönő gyerekről, aki pár évvel korábban Nyíregyházán volt a közlekedésbiztonsági táborban és örült, hogy újra látta a rendőr bácsit.

