Elégedettek lehetnek a vendéglátók és a szállásadók a Balatonnál

Elmondta: az elmúlt öt évben óriásit fejlődött a Balaton, megújultak a településközpontok és a szolgáltatói infrastruktúra is. A Balaton már nemcsak strandidőben szolgál komplex turisztikai élményként, a part menti településeknek gazdag a programkínálata, elég a Nagyon Balaton programsorozatra gondolni, vagy arra, hány művészeti fesztivál, kulturális rendezvény színesíti a kínálatot – fejtette ki.

Kitért arra is, hogy a nyári mellett egyelőre az őszi és a tavaszi szezonra fókuszálnak a Balatonnál, az előbbinél a gasztronómiát, az utóbbinál az aktív turizmust állították középpontba. A gasztronómiáról megjegyezte, hogy a tó északi és déli partja is történelmi borvidék, és ma már nagy hagyományuk van a halfesztiváloknak is.

Beszélt arról is, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedett a reálbér, többen rendelkeznek elkölthető jövedelemmel, többet fordítanak utazásra. A magyar családok fele ma már meg tud engedni magának egy egyhetes üdülést akár a Balatonon, akár külföldön, míg néhány évvel ezelőtt még csak 30 százalékuknak volt lehetőségük erre.

– MTI –

