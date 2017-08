Elek Gábor számára fontos a szatmáriakkal kötött együttműködés

Ahogy a múlt hét pénteken is Csengerben (az FTC 46–18-ra nyert a román bajnokság második vonalába süllyedt Nagybánya ellen), ahol Elek Gáborral, a Fradi vezetőedzőjével arról is beszélhettünk, hogy miért tekinti szívügyének ezt a fajta együttműködést, és miként profitálhat belőle a klubja.

– Szívügyemnek tekintem, mert olyan kezdeményezés jött létre, amelyben eleinte talán én sem hittem, de évről évre szépül és egyre többen vagyunk – kezdte Elek Gábor. – Szívügyemnek tekintem, mert nagyon megkedveltem az itteni embereket és szívesen járok ide vissza, és szívügyemnek tekintem azért is, mert szenzációs kollégákkal dolgozhatok itt együtt. A Ferencváros egyelőre ebből keveset profitál, illetve annyit mégis, hogy évről évre megmutatja errefelé magát a felnőttcsapat, amely szembesül a hihetetlen népszerűségével. A kézilabdát tekintve errefelé és a Partiumban van egy lefedetlen terület, ami mi megpróbálunk lefedni, ezt elkezdtük három éve néhány edzővel és ötven-hatvan gyerekkel. Most ott tartunk, hogy van ötven-hatvan edzőnk és közel ezer gyerekünk, ezek a számok pedig önmagukért beszélnek. A programból igazából a magyar kézilabdának kell profitálnia, de persze a Ferencvárosnak is, ám mivel hat-hétéves gyerekekkel kezdtük el három esztendővel ezelőtt, ki lehet számolni, hogy mikor lehet belőle eredmény. Ugyanakkor azt mondom, nem azért csináljuk, hogy mi járjunk vele igazán jól, hanem azért, mert ez egy olyan társadalmi összefogás, ami mindenképpen közelebb hozza egymáshoz a határon túl és innen élő magyarokat, és akkora lelkesedést, és pozitív attitűdöt tapasztalok ennek kapcsán, hogy butaság lenne magára hagyni. Nem is fogjuk.

A legnépszerűbb honi klub női csapatának vezetőedzője nemcsak olyankor tűnik fel ebben a régióban, amikor csapatával bemutató-mérkőzést játszik.

– Negyedévente folyamatosan megjelenek a történelmi Szatmár megyében, ahova szervezik nekünk ezeket az összejöveteleket, és el nem mulasztanék alkalmat, hogy idejöjjek, és ez a továbbiakban is így lesz – folytatta Elek Gábor. – A népszerűségünkkel most is szembesültünk, ezért, de máskor sem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik mérkőzésünket is félvállról vegyük. Nem úgy indult ez a meccs, hogy ennyire sima lesz, de a két csapat között elég nagy volt a különbség állóképességben, és ezt jól kihasználtuk. Az első negyedóra kifejezetten hasznos volt, utána pedig felszabadultan tudtunk kézilabdázni.

A bajnoki erőviszonyok nagyjából ismertek, a Győrt aligha lesz csapat, amelyik meg tudja majd szorongatni, a Fradinak pedig most is kinéz a második hely. Éppen ezért: a bajnoki rajtra vagy inkább a BL-csatákra készülnek a zöld-fehérek?

– Erre a kettőre – mosolygott a szakvezető. – A bajnoki sorsolásunk eleje nem tűnik túl vészesnek, de éppen ezért lesz nehéz azokkal a mérkőzésekkel felkészülni a BL-csoportmeccsekre. Tavaly a bajnokság szempontjából nem jött jól a győri és az érdi vereségünk, de két komoly mérkőzés után tudtunk kilépni a nemzetközi porondra. Most csak a Fehérvár elleni hazai meccsünk lehet majd valamennyire értékmérő. Az lenne az ideális, ha ez a Fradi októberre tudná felvenni az üzemi hőmérsékletet.

A Ferencváros legközelebb január 13-án látogat megyénkbe, akkor játssza ugyanis a kisvárdai bajnoki mérkőzését az NB I-ben.

Folyamatban az utódlás

A Fradiból már a csengeri mérkőzésen is hiányzott Zácsik Szandra, aki váratlanul a Budaörs csapatához távozott. Az utódlását kapcsolatosan több lehetőség is felmerült, hallani az érdi Klivinyi Kinga, az MTK-s Háfra Noémi érkezéséről, illetve arról is, hogy az anyaszerepre készülő Szucsánszki Zita (Elek Gábor párja) a következő bajnokságra még visszatérne.

– Pótolni fogjuk a távozó játékost, vagyis lesz bejelentés, közel is állunk a megoldáshoz, de egyelőre még nem mondhatok többet – beszélt a kialakult helyzetről Elek Gábor.

