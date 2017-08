Elemző: növeli katonai jelenlétét az Egyesült Államok Afganisztánban

Ugrósdy Márton közölte: ezzel az elnök az Afganisztánban tartózkodó amerikai erők parancsnokának a kérését is teljesíti, aki azzal indokolta igényét, hogy növekszik a tálibok aktivitása az országban.

Ez – tette hozzá – az elnök megfogalmazása szerint most nem államépítést, hanem a terroristák megsemmisítését jelenti. Ugyan az Egyesült Államokban megvan annak a hagyománya, hogy megpróbálja exportálni saját politikai rendszerét, ám Afganisztán és Irak esete is megmutatta, hogy ez nem egyszerű – jegyezte meg Ugrósdy Márton.

Annál is inkább – folytatta -, mert Afganisztánban, ami egy törzsi társadalom, egészen biztos, hogy nem lehet összehozni néhány évtizeden belül nyugati típusú államot. Vagyis nem egy hagyományos politikai modellel néz szembe Amerika, ezért is nehéz hagyományos katonai erővel megoldani a helyzetet – magyarázta.

Hozzátette: a konfliktus kezelésében nagy szerepet játszik Pakisztán is. A többi között a pakisztáni titkosszolgálat találta ki a tálibokat. Ugyanakkor Pakisztán, az Indiával történő szembenállás miatt, egyfajta visszavonulási területként tekint Afganisztánra; ezért is támogatja a bizonytalanságot – mondta Ugrósdy Márton.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA