Éles Béla Megyei Matematika Verseny Kisvárdán

Április 25–én délután a megye 33 általános iskolájának 1–6 osztályosainak tanulói részvételével rendezték meg, a ma már Éles Béla Megyei Matematika verseny idei megmérettetését, a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.

Több mint négyszáz tanuló vett részt

–Ez évben már hatodik alkalommal megrendezendő versenyünk népszerűségét mi sem bizonyítja jobban –mondta érdeklődésünkre Nagy Istvánné igazgatóhelyettes, a verseny szervezője– mint az, hogy a versenyünkön az előző évek részvételét is felülmúlva most megyénk 33 iskolájából 407 kisdiák mérte ma össze tudását. Az idei évtől kiterjesztettük a versenyt az 5–6. évfolyamra is. Az elkövetkezendő években, jövőre a 7. majd azt követően 2019–ben a 8. évfolyamra is. Külön meg kell köszönnünk a gyerekek matematika iránti lelkesedéseteket, valamint a kollégák felkészítő munkáját, és a kedves szülők támogató hozzáállását. A verseny szabályai változatlanok, a feladatok kidolgozósak, melyek megoldására 60 perc áll a gyerekek rendelkezésére. A feladatsorokat szakértő kollégák, mesterpedagógusok állították össze.

Néptánccal köszöntötték a verseny résztvevőit

Rendezvény kezdetén Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak, Tóth Kata és Kertész Péter 3. osztályos kisdiákok Rábaközi dús szóló táncát mutatták be, mellyel Nyíregyházán, a Móra Garabonciás Megyei Szóló–néptáncversenyen Különdíjban részesültek. Felkészítőjük: Ignácz Gergő és Garaj Ágnes néptáncpedagógusok.

A megyei verseny résztvevőit az iskola igazgatóasszonya Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, valamint, az iskola fenntartója képviseletében Nt. Százvai László vezető lelkipásztor, is köszöntötte, kívánva a résztvevőknek sikeres és eredményes feladatmegoldást.

Eredményhirdetés május 3–án

–A verseny eredményéről a www.kisvarda.reformatus.hu honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. A helyezetteket, iskolájukat e–mailben értesítjük. Az ünnepélyes eredményhirdetés május 3–án, szerdán 14 órától lesz a gimnázium aulájában. Az 1–6. helyezést elért tanulókat és a felkészítő pedagógusokat hívjuk meg iskolánkba – mondta tájékoztatója befejezéseként a verseny szervezője Nagy Istvánné.

– Vincze Péter –

