Életérzés a turizmus, az idegenforgalom

Akik csak egyszer is megtapasztalhatták a tanítás szépségét, azok többé már nemigen tudnak hátat fordítani a katedrának. Különösen, ha még hívják is őket, hogy adják át tudásukat az ifjabb generációk tagjainak. E pedagógusok közé tartozik dr. Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Egyetem professzor emeritusa, a falusi turizmus megyei elnöke, aki még 71 évesen is két felsőfokú oktatási intézményben tanítja a hallgatókat.

S valamit nagyon jól csinálhat, ugyanis szerda este Budapesten, a Kongresszusi Központban átvehette a 2016-os év legjobb idegenforgalmi tanárának járó címet.

Sokat változott a szemléletük

Természetesen mindenek előtt a tanítás sikerének titkát igyekeztünk megtudni tőle.

– Nincs ebben semmi titok. Hogy mitől jó a tanítás, hogy mitől jó egy pedagógus, tág fogalmat takar, sok mindentől függ. A turizmus, az idegenforgalom számomra egy életérzés, amit nem lehet megtanítani, nem lehet közvetíteni, de sugallni lehet a hallgatóknak. A turizmus több, mint egy tananyag. A mai világban eltávolodnak egymástól az emberek, a turizmus pedig éppen az a terület, amely összehozza őket. A vendégfogadóknak, a szállodáknak – lehetnek bármilyen egyszerűek vagy többcsillagosak –, olyan szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, hogy a vendégek jól érezzék magukat, s ezért majd visszatérnek. Ezt az életérzést igyekszem átnyújtani valamennyi tanítványomnak, megfűszerezve egy kis nemzeti öntudattal, mert másképpen kell foglalkozni a magyar, s másképpen a külföldi vendéggel. Az egykori tanítványaim közül most sokan felhívtak, hogy gratuláljanak a díjhoz – van köztük egyébként szállodaláncot vezető szakember is –, s ők elmondták, hogy a szemléletük sokat változott az óráimnak, az előadásaimnak köszönhetően – magyarázta a tanár úr, aki több évtizeddel ezelőtt került kapcsolatba az idegenforgalommal.

A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 4. éves hallgató volt, amikor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál megyei szaktitkár lett. Az 1960-as évek végén nagy divat volt hazánkban az országjárás, ezért elvégezte az országjáró-vezetői tanfolyamot, és szocialista brigádokat kísérgetett szerte az országban – keresetkiegészítésként. Pár évvel később, az 1970-es években már oktatott is országismeretet idegenvezetőknek, az évek múlásával pedig minden olyan tudásanyagot átadott, ami a turizmussal, az idegenforgalommal volt kapcsolatos.

A középiskolások, a főiskolások és egyetemisták mellett felnőtteket is oktatott hazánkban, a nevét azonban ismerik a határon túl is: Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken is tanította a vendéglátás alapjait, a falusi turizmus titkait a vállalkozó szellemű gazdáknak, háziasszonyoknak a vidék felemelkedése reményében.

– Nagy jelentőségű volt, amikor a főiskolán is elkezdődött a turisztikai képzés a földrajztudományi tanszéken, de aztán egy rendelet következtében az oktatás átkerült közgazdasági képzéshez, így már nem tudtuk megvalósítani a mesterképzést – folytatta dr. Hanusz Árpád, aki tanított turisztikát az elmúlt évtizedekben többek között a Kodolányi János Főiskola kihelyezett tagozatán, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a szerencsi és a nyírbátori gimnáziumban, de különböző szervezetek felkérésére is tartott tanfolyamokat. A gazdasági minisztérium támogatta például az Európa házhoz jön című programot, amelynek a foglalkozásait a határon túli területeken tartotta.

Az ukrán kormány pár éve Ukrajna Turizmusáért kitüntetéssel ismerte el azt a munkát, amit Kárpátalja turisztikai fejlesztéséért tett. Hazánkban a falusi turizmus terén kifejtett munkájáért a Pro Turismo Díjat vehette át, mégis mindezek ellenére aggódik megyénk idegenforgalmáért:

– Nem elég csak szállást nyújtani a vendégnek, kellenek kiemelkedő turisztikai vonzerők is. Megyénkben 4–5 fesztivál lehetett volna nemzetközi hírű rendezvény, azonban olyan sok lett belőlük, hogy versenyeztek egymással, megosztották a vendégeket, végül kioltották egymást és elvesztették vonzerejüket. Több település is rendez például halászléfőző versenyt, de végül egyik sem lett igazán országos hírű, mert egymás ellen licitáltak. Sok ember hiszi azt magáról, hogy idegenforgalmi szakember, mert turistaként már járt néhány helyen, holott egy ember nem tud turizmust csinálni. Egy olyan összetartó csapat kell, amely komplexen gondolkodik, összefogás nélkül ugyanis nem lehet turizmust fejleszteni. Vissza kell hozni, fel kell éleszteni a hagyományokat és az azokkal járó szellemiséget. Ha már most kell valakinek megtanítani a hagyományt a hagyomány­ápolás látszatának a kedvéért, az már nem lesz vonzerő.

Óhatatlanul felvetődik a kérdés: Vajon meddig lehet még a katedrán maradni?

– Remélem, van még néhány évem a katedrán. Szerencsére igényt is tartanak a munkámra. A Budapesti Gazdasági Egyetemen megnövelték például az óraszámomat, s még érzek is magamban erőt, hogy átadhassam a fiataloknak a tudásomat és a tapasztalataimat.

Lelkes erdélyi tanítványok

A sok szép emlék közül az erdélyi élményeket emelte ki 2016 legjobb idegenforgalmi tanára:

– Kalotaszentkirályon és Parajdon is tartottam foglalkozásokat, s voltak, akik 70 kilométert utaztak, hogy részt vehessenek az óráimon. Lelkesek voltak, s azt kell hogy mondjam, a falusi turizmust jobban csinálták, mint a magyarországi vállalkozók, hiszen működött még náluk a falusi gazdaság, így a tejet, a húst nem a boltból kellett beszerezniük. Nálunk már mindenhol egyforma a reggeli, hiszen a szállásadók azt teszik ki az asztalra, amit a boltban megvettek, vagyis olyan termék, ami egyedivé tenné a vendéglátást, nagyon kevés van.

