Életet lehelnek a holtágba

Tulajdonképpen januártól májusig kezelő nélkül árválkodott a holtág, ugyanis az elmúlt év végén az addig halgazdálkodási joggal rendelkező megyei szövetség szerződése lejárt. Ezt a helyzetet használta ki a Szamosi Élménytér Nonprofit Kft., s a holtágat az államtól bérlő Magyar Országos Horgász Szövetségnél (Mohosz) sikerrel pályázott a 185 hektár nagyságú vízterület hasznosítására.

Turisztikai lehetőségek

– Természetesen az a cél vezérelt bennünket, hogy az idegenforgalom fejlesztése érdekében minél jobban kihasználhassuk ennek a természeti kincsnek, a Holt-Szamosnak az értékeit, kiaknázhassuk a benne rejlő turisztikai lehetőségeket – mondta el érdeklődésünkre Bauer Anett, a Szamosi Élménytér Nonprofit Kft. szakmai igazgatója.



– A többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. horgászati és horgászturisztikai hasznosításra vette át a holtágat ez év május elsejétől 2030. december 31-éig. Mostantól tehát kizárólag érvényes területi horgászjeggyel lehet horgászni a Holt-Szamoson. A holtág hasznosítójaként, fenntartójaként mindenben egyeztetünk a Mohosszal, legyen az halgazdálkodási terv, haltelepítés vagy éppen jegyár. Az a szándékunk, hogy a Szamosi Élménytér kedvelt ökoturisztikai és horgászturisztikai desztináció legyen.

KM-MML

Versenyek helyszíne lehet

Az elmúlt héten pénteken a nonprofit kft. háromnyaras pontyokat telepített a vízbe három helyszínen – a tunyogmatolcsi közúti hídnál, a Szilas-kanyarnál és a géberjéni közúti hídnál – Eszenyi Tamás ügyvezető szakmai irányításával.

– A legfőbb célunk, hogy ennek a holtágnak visszaadjuk azt a rangot, amelyre oly büszkék voltak az érintett öt település lakói. Ezt csak úgy érhetjük el, ha halakat telepítünk a vízbe, azokat megóvjuk a rapsicoktól, a természeti környezetet pedig helyreállítjuk. Mivel május 31-éig pontytilalom van, a most betelepített pontyokra csak június 1-jétől lehet horgászni. Azért is fontos vigyázni a holtágra, mert saját fenntartó képessége van, s hogy ez meg is maradjon, az mindnyájunk érdeke. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor rangos versenyeket is szeretnénk itt rendezni, sőt még a pergetőversenyek is szóba jöhetnek. A környéken működő horgász­egyesületek is érdeklődtek már versenyek megrendezésének lehetőségéről – tette hozzá az ügyvezető.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA