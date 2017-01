Életre kelt számítógép-múmiák Nyíregyházán

„Mumifikálódott” számítógép-ritkaságokat találtak a Giganet munkatársai, amikor áprilisban beköltöztek az egykori SZÜV-székházba. A cég szerverszolgáltatásokat kínál majd az eredetileg is hasonló célra emelt épületben, de a szakmájuk iránt lelkesedő dolgozók nem hagyták veszni az ölükbe hullott kincseket sem.

– Kézenfekvő volt, hogy a – tavalyig szemét alatt rejtőző – gépeken keresztül bemutassuk a számítástechnika fejlődését – mesélte Bálint Zoltán arról, hogyan született meg a Computer Retro ötlete. – A ’70-es, ’80-as évek csúcstechnikájának feltámasztásában Méhész János, a SZÜV egykori műszaki igazgatója nyújtott segítséget, és a tárlat megszervezéséhez is profik – a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – segítségét kértük. A kiállítást a munkatársaink privát gyűjteményéből származó darabokkal egészítettük ki, a további gyarapításhoz örömmel fogadjuk a feleslegessé vált, porosodó gépeket. A legendás Amiga például még hiányzik a történelmi portfólióból – mondta a Giganet ügyvezetője, hozzátéve: az eredeti tervek szerint márciusig tartott volna nyitva az informatika hőskorát bemutató tárlat, azonban – tekintettel a várnál sokkal nagyobb érdeklődésre – legalább egy évig látogatható lesz.

Ámulat és nosztalgia

– Vannak, akik nosztalgiázni jönnek, a régi számítógépeken keresztül a gyerekkorukat idézik fel. Látogatóink többsége viszont a kiállítási tárgyaknál jóval fiatalabb; ők ámuldozva forgatják az elmúlt évtizedek adattárolóit, számukra nemcsak a lyuk- és mágnesszalagok, hanem még a modernebb kazetták, floppyk is idegenek.

És hogy mivel kecsegtet a százhúsz négyzetméteres tárlat? A kiállított számítógépek egyharmada magyar gyártmány, látható az első hazai iskola-számítógép, a Híradástechnika Kisszövetkezet HT-1080Z elnevezésű szerkezete, Orion- és Videoton-számítógépek. Utóbbiak egyikét Bíró Ica reklámozta, természetesen ez is látható a többi korabeli illusztráció között. Még ebből a mezőnyből is kirí az ugyancsak magyar Proper-16, amely Európa első pc-je volt, és 1,3 millió forintba került 1982-ben. Megtalálhatók egy harmincéves szerverterem eszközei, például egy 29 mega­byte-os merevlemez – a mai szemmel nevetségesnek tűnő kapacitás 1984-ben mosógépnyi méretet kívánt. A számítógép-matuzsálemek mellett tematikus részei is vannak a kiállításnak: megismerkedhetünk a processzorok, memóriamodulok fejlődésével, sok érdekességet láthatunk a ’50-es évek mechanikus számológépeitől a pc-korszak hajnalának legendás szoftvereiig.

Játék és tanulás

– Egyre több általános és középiskolás csoport érkezik hozzánk, őket – előzetes bejelentkezés alapján – szakmai tárlatvezetéssel várjuk, és mind több pedagógus tartja itt a számítástechnika-órákat. Ifjú látogatóinkat leginkább a mechanikus írógépek és a majdnem hatvanéves, működőképes telex nyűgözi le, de nagyon népszerű a játékszoba is, ahol – számos program közül választva – ki lehet próbálni a legendás Commodore 64-et, minden idők legnépszerűbb számítógépét éppúgy, mint a hazai ipar mesterművét, a Videoton TV Computert – tudtuk meg a kiállítás eddigi tapasztalatairól Bálint Zoltántól.

A helyszín rövid története

A Központi Statisztikai Hivatal az 1949-es népszámlálás alkalmával tért át a kézi adatfeldolgozásról a lyukkártyás technológiára, ekkor hozták létre a Gépi Adatfeldolgozási Osztályt.

Egy évtizeddel később alapították a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat (SZÜV) néven ismertté vált céget, amelynek alapvető feladata volt, hogy bármelyik vállalat, intézmény részére bérmunkát végezzen.

A számítástechnika térhódításának érdekében a SZÜV égisze alatt országos hálózat létesült, a nyíregyházi központ – tizennyolcadikként a megyeszékhelyek sorában – 1984-ben kezdte meg működését, ami 1993-ig, a privatizációig tartott.

KM-HP

