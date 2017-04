Elhaló harangszó

A hit feltétlen tisztelőjeként sem vagyok gyakorló hívő, pedig nagymamám a tyukodi tornácos házában szépen megtanította nekem a „Miatyánkot”, egész kicsi koromban. Jó tanárnak bizonyult, ma is felmondom; s az is kétségtelen: amióta az eszemet tudom, mindig megérint valami, ha megyénk bármelyik templomába lépek. Van ott valami a falak között: magyar múlt, mába hajló történelem, együtt imádkozók megtartó ereje, a megmaradás zsolozsmákon ringó reménye. Hiszen ott ültek a padokban déd- s ükapáink, az ő szépapáik, örömben és bánatban, békében és dúlás­ban. Nem ismerhetjük hitük mélységét, de évszázadokon át őrizték a templomokat, melyek tornyaiban értünk szólt s szól a harang születésnél, végső búcsúnál, messze konduló hanggal a bajban, vagy csak déli emlékezésre intve, Nándorfehérvár pogányverő hőseit idézve. Hit nélkül is érzi az ember: itthon van, és tisztelnie, óvnia kell a múltat s jövendőt… Akkor is, ha Európa más országaiban megrogynak a falak, és például a hamburgi Kapernaum-templom tetején, a kereszt helyén ma már hatalmas arany betűkkel az áll: Allah – mert mecsetté építette át az Al-Nour Iszlám Centrum Egyesület. Vészjóslóan szimbolikus a történet: az egykori templom gyülekezet fenntartó és pénz nélkül maradt, mert a ma embere Európában avítt dolognak tartja a templomba járást, vagy csak egyszerűen a rohanó világban más, fontosabb dolgokat talált életében. Amitől persze még mindenki lehet jó, csak épp a volt templomot többezres, új, látszólag egyszerű közösség tölti meg, amely valahonnan kerített egymilliárd forintnyi eurót, hogy felújítsa az épületet. Az egykori templomot, amelynek – mint szól a hír – míg volt harangja, minden kondulásánál leomlott egy kő a tornyából…

Soha nem tudnék gúnyrajzokkal meggyalázni egyetlen hitet, gondolkodást sem, ahogy abban tragédiája után is tobzódik a hírhedt francia újság, de a vallási szabadság demokratikus vívmányát bennem már kikezdték az ismétlődő terrortámadások. Európát megtámadták, és Európa egyedül van. A hamburgi mecsetépítéshez egy gazdag arab állam, Kuvait egymaga 1,1 millió eurót adományozott. Az olaj földjén aranyban fürdő királyok és sejkek jelezték, segítenek kontinensünknek a létküzdelmet hozó migráns válság enyhítésében – szívesen építenek háromszáz mecsetet Németországban, vagy valahol, Európában… Ám egyetlen migránst sem akarnak látni, fogadni – nem hisznek abban, hogy bármilyen gondjukat megoldaná, vagy hasznukra lenne ez a nekilódult tömeg. Pedig akad, aki rendületlenül hirdeti a feltétel nélküli befogadás igéjét, de csak egyetlen kontinensre: Európára, amely lassan fals eszmék viharába fullad. A stockholmi merénylőt is ki akarták toloncolni Svédországból, de elég volt, hogy hamis lakáscímet adjon meg, s a hatóság máris tehetetlennek bizonyult. Ártatlan embereknek kellett meghalniuk, hogy elmondják, az iszlám szélsőségesekkel szimpatizált – s erről tudott a hatóság is. Hát ezért szeretem és becsülöm én, gyakorlatlan hívő, egyre jobban a harangszavas ünnepeinket.

– Nyéki Zsolt –

