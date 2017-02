Elhunyt Ádám Magda történész

A magyar történetírás nemzetközileg is elismert jelentős képviselőjeként számon tartott történész, az ELTE Bölcsészettudományi Kar címzetes egyetemi tanára, 1988-tól az oxfordi St. Hilda’s College tiszteletbeli tagja, 1987/1988-ban a tekintélyes washingtoni székhelyű Woodrow Wilson Center vendégprofesszora volt. 2003-ban az MTA elnöksége Akadémiai Díjjal tüntette ki.

Ádám Magda 1925-ben született Turjaremetén, az akkor Csehszolvákiához tartozó Kárpátalján.

Tudományos életpályáját a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatok történetének szentelte. Kulcsfontosságú szerepet vállalt a trianoni békeszerződés okainak feltárásában, a párizsi nemzetközi rend kialakulásának tisztázásában. Kutatásai fókuszpontjában a kisantant és Magyarország kapcsolatai, Németország, Franciaország és Anglia közép-európai politikája állt – idézte fel az MTA BTK.

A méltatás szerint Ádám Magda munkássága fontos szerepet játszott a Horthy-korszak külpolitikájának ideológiamentes, reális alapokon nyugvó átértékelésében. Kimutatta, hogy Magyarország sorsa a két világháború között végső soron a hatalmi politika függvénye volt, ugyanakkor rámutatott a regionális együttműködés fontosságára.

Munkásságának fontos mondandója, hogy térségünk kis országainak az együttműködését a fenyegető nagyhatalmi érdekek ellen nemcsak és talán nem is elsősorban a magyar revizionizmus, hanem a szomszédos államok sokszor irracionális magyarellenessége gátolta – emlékeztetett a kutatóközpont.

Ádám Magda mindig is hangoztatta, hogy térségünk kisállamai csak az együttműködés révén képviselhetik sikeresen érdekeiket a nemzetközi politikában. Ennek előfeltétele pedig az ellentétek kölcsönösen elfogadható megoldása, ideértve a nemzeti kisebbségek – amelynek élete során ő is sokáig tagja volt – jogainak tiszteletben tartását – áll az MTA BTK közleményében, amely hangsúlyozza: Ádám Magda halála a magyar történettudomány pótolhatatlan vesztesége.

Ádám Magda nevéhez igen jelentős forráskiadási tevékenység fűződik: részt vett a Diplomáciai Iratok Magyarország külpolitikájához sorozat szerkesztésében; az ötkötetes Documents diplomatiques francais sur l’Histoire du Bassin des Carpates sorozat főszerkesztője, valamint – Ormos Máriával – a Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről sorozat szerkesztője volt.

Fontosabb tanulmánykötetei, monográfiái: Magyarország és a Kisantant a 30-as években (1968); Richtung Selbstvernichtung. Die Kleine Entente 1920-1938 (1988); A Kisantant és Európa (1989); The Versailles System and Central Europe (2003); Ki volt valójában Edvard Benes (2009), Nagyhatalmak szorításában. Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai a két világháború között (2014).

Ádám Magda január 27-én hunyt el budapesti otthonában.

– MTI –

