Elismerés az egészségügy területén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért

Az egyetemi tanulmányok befejezése után –1964–ben– Nyíregyházán a Megyei Kórház Fül–orr–gégészetén kezdte orvosi pályáját. 1968–ban fül–orr–gégészeti szakvizsgát tett. 1972–től –Dr. Hollóházi Lajos főorvostól vette át, még a régi kórházban, az osztályvezetői főorvosi munkát. 1972 nyarától még Dr. Fekete Imre kórházigazgató mellett, 8 évig igazgató helyettes, rendelőintézeti igazgató volt. A Felső–Szabolcsi Kórház Fül–orr–gégészeti osztályát 2008–ig., 36 éven át vezette, emellett 1997–től 2005–ig. ellátta a kórház orvos–igazgatói teendőit is. 2008–tól a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban kamatoztatja kiemelkedő szakmai tudását.

Új eljárások alkalmazása a napi munkában

Pályája során folyamatosan lépést tartott a szakma újdonságaival. A gyakori ügyelet és a sok beteg ellátása mellett is az új eljárások megismerése, a szakma elméletének és gyakorlatának nyomon követése természetes feladat volt számára. Elsőként végzett audiológiai vizsgálatot Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében. A kisvárdai kórházba érkezését követően hozzákezdett az akkor még újdonságnak számító audiológiai vizsgálatok, új műtéti eljárások

alkalmazásához. 1989–ben nem csak a megyében, hanem országosan is egyedül végezte fül–orr–gégészként a manuál medicinát. Felismerte, hogy bizonyos mozgásszervi betegségek fül–orr–gégészeti panaszokat okoznak. Hiába kezelik a tüneteket, amíg az alapproblémát nem oldják meg, nem lehet eredményt elérni. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán tett vizsgát manuál terápiából. Mindig is szerette a kihívást, ezért az új diagnosztikus és terápiás eljárások alkalmazása elől soha nem zárkózott el. A fül–orr–gégészet területén megjelent legmodernebb technikákat is alkalmazta. A betegségfeltáró és gyógyító műszerként egyaránt szolgáló orr–endoszkópot 1991–től használták a kisvárdai kórházban.

Az allergiások reménysugara a fényterápia, a manuál diagnosztika

2004–től szakmai vezetése alatt kezdték el alkalmazni a világszabadalomnak számító fényterápiás –Rhinolight–kezelést. Ezzel a fájdalommentes eljárással a kellemetlen allergiás tünetek nemcsak csökkennek, hanem a legtöbb esetben meg is szűnnek. Akkor egyedülállóként a megyében, csak a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház fül–orr–gége szakrendelésén lehetett igénybe venni.

Munkája mellett időt szakított a tudományos tevékenységre is, több előadást tartott fül–orr–gége gyógyászati üléseken. A Komplementer Medicina folyóiratban a Manuál diagnosztika és terápia jelentősége a Fül–orr–gége gyógyászatban címmel jelent meg publikációja.

Pontosság, szakmai igényesség

Dr. Szathmáry György főorvos a szakmában mindig a maximumra törekedett. Munkáját szorgalom, pontosság, és szakmai igényesség jellemezte. Munkatársai szerették és tisztelték, a kisvárdai kórház megbecsült és elismert dolgozója volt. Munkája elismeréseként a kórház vezetése 1994–ben Semmelweis emlékéremmel jutalmazta. Tevékenységét elismerte a szakma és a szaktárca is. 2005–ben a Magyar Fül–Orr–Gége Orvosok Egyesülete díszoklevél adományozásával fejezte ki elismerését a hazai fül–orr–gége gyógyászatban kifejtett több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért. Kétszer is megkapta az Egészségügy Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetést.

Magas szakmai munkája, hivatása iránt érzett elkötelezettsége, a betegekkel tanúsított empátiás készsége példaértékű. Segítőkészsége, derűs egyénisége révén a betegek és kollegái körében egyaránt népszerűségnek örvendett s örvend a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szakorvosaként.

– Vincze Péter –

