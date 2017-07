„Élj és szeress úgy, ahogy lehet!”

A közönség hosszasan tombolt a csaknem három és fél órás előadás végén. A tapsorkán Stohl Andrásnak és valamennyi előadónak egyaránt szólt: mindazoknak, akik felléptek a szabadtéri színpadon.

Egyszerre „ott” és „itt”

Az őrült nők ketrece, bárhol is játsszák a világon: bombasiker. Jean Poirot 1973-ban írott bohózata (s az ebből 1978-ban forgatott francia–olasz film) nyomán Jerry Herman és Harvey Fierstein írt Broad­way-musicalt, amely most Ugrai István magyar szövegével, Alföldi Róbert rendezésében elevenedett meg. (Ugrai nem egyszerűen újrafordította a művet, hanem „modernizálta” azt. A dialógusok így erősen az Alföldi-koncepciót szolgálták.) Az egyébként sodró lendületű és humorú előadásnak itt vannak a legjelentősebb problémái. Az eredeti mű olyan „jól megcsinált színdarab”, amely megáll a saját lábán, az (erőltetett) aktualizálás megárt neki. A homoszexuálisok és transzvesztiták között játszódó história az alkotóknak alkalmat adott arra, hogy a játékot hozzáigazítsák a honi viszonyokhoz. Így aztán olyan előadás jött létre, amely – jóllehet, a szereplők neve francia – egyszerre játszódik „ott” és „itt”. Azaz bárhol, ahol a melegházasság s a társadalomnak ehhez fűződő viszonya, ahol a homofóbia és az önérvényesítés, az egyén viszonya a személyes boldogsághoz kérdés lehet.

Alföldi Róbert „élőzenekart” alkalmazó, a revüt, a komédiát, s egy-egy pillanatra a drámát (sőt a tragédiát) s az improvizációt is módszeresen adagoló rendezése nagyvonalúan profi, olykor provokatív munka. Az érzékenyebb nézőket nemcsak témájával s a figurák (finoman szólva) mosdatlan szájú beszéltetésével, hanem az első felvonás végére illesztett „echte ungarische vircsaft” ízléstelenségével éppúgy megoszthatta, mint – az egyébként fantasztikusat alakító – Stohl Andrásnak a „kocsival jöttem; jogsim is van”-féle poénkodásával. Stohl egyébként kétségtelenül „lejátszotta a színpadról” a többieket: mellette nehéz dolga volt Hevér Gábornak, Fehér Balázs Benőnek, Parti Nórának is. A kétrészes előadás második fele Mihályfi Balázs túlhajtott erkölcscsősz képviselőjének köszönhetően oly mértékben mozdult el a bohóckodás irányába, hogy aláásta azt, amit kifejezni akart…

Én miért vagyok én?

A Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház produkciója (díszlet: Menczel Róbert, jelmez: Tihanyi Ildi, maszktervező: Vég Attila, koreográfus: Gergye Krisztián) az „Én miért vagyok én?” nyugtalanító kérdésétől az „Élj és szeress úgy, ahogy lehet” életelvéig ível: azt üzeni, hogy „legyetek szabadok”! Ezt a szabadságot ünnepelte hosszasan a publikum a hűvös, nyíregyházi nyári éjszakában…

– Karádi Zsolt –

