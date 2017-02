Eljött a pillanat: nem lehet rontani!

Lehet dobálózni a szavakkal, de nem érdemes. Mindazonáltal cáfolhatatlan tény: mindkét NB-s bajnokságban érdekelt megyei futsalcsapat számára eljött a pillanat, amikor nem ildomos elbaltázni az esélyt. A három hét után újra élvonalbeli mérkőzésen szereplő Nyírgyulaj a sereghajtó Bőnyt fogadja hétfő este (kezdés: 19.30), ami már is egyértelművé teszi: itt és most nem szabad hibázni. Annál is inkább, mivel a felsőházi rájátszást biztosító még egyetlen elérhető helyért, jelesül a hatodik pozícióért egyszerre négy klub küzd. Közülük pillanatnyilag a Göcsej-Zalaegerszeg áll a legjobban (éppen hatodik a tabellán..), a nyolcadik Gyulaj hátránya viszont csupán három pont. Ebből egyenesen adódik, hogy hazai siker esetén tovább éltetheti a reményt a nyírségi legénység, ellenkező esetben… Nos, ezt hagyjuk.

Ugyanakkor a csengeriek egyenesen a szezon meccsének kiáltották ki a Debreceni SI elleni hétfői (18 óra) fellépést. A házigazda szatmáriak számára – négy fordulóval a befejezés előtt – egyszerűen életbevágóan fontos a győzelem. Méghozzá nyomos ok miatt. Mint azt már többször taglaltuk, a bajnoki rendszer átszervezése következtében csak az első hat helyezett ragadhat meg az NB II-ben, és bár a Szilágyi-alakulat momentán a negyedik, egyáltalán nem dőlhet hátra. Olyannyira nem, hogy a hetedik DSI-vel szemben alig három pont az előnye, nem szükséges diploma annak kisakkozása, mit jelent, ha a Csenger otthon botlana. Éppen ezért a határ mentiek felettébb nagy erőket mozgósítva készülnek: a pályán, miként a lelátón egyaránt meglepetéssel kívánnak szolgálni… Nincs mese, ezúttal mindenkinek össze kell fogni, hogy ne következzen be a drámai vég!

– KM-KT –

