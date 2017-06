Elképesztő új attrakció, soha nem látott mértékű fejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban!

Nincs abban semmi mágia, hogy az 5,2 milliárd forintos fejlesztés révén Pangea Ökocentrum és jégkorszaki interaktív attrakció épül a Nyíregyházi Állatparkban, ami további távlatokat nyithat az Európa-hírű turisztikai látványosság életében.

Hétfő délelőtt a sóstógyógyfürdői Blaha Lujza sétány 41. szám előtt még a Sóstói Művésztelep táblája állt, mögötte pedig a felirat a molinón: „The 38-room thematic hotel and training centre is bulit for Yo – ökopark, 38 szobás tematikus szálloda és oktatóközpont épül”. Nem csak mertek nagyot álmodni, de a tervek szerint egy év múlva már ott is magasodhat a Pangea Ökocentrum és Szálloda.

– Közel egy hónapja kezdődtek el a nagyszabású munkálatok a volt Szeréna-lak helyén, ahol 4 csillagos szálloda épül, melyből át lehet majd járni a parkfürdő, az élményfürdő és a gyógyászati központ területére. Ez önmagában is hatalmas előrelépés, az pedig a legújabb kiemelkedő eredmény, hogy folytatódhat a gigantikus állatpark-fejlesztési program. Ennek része többfunkciós oktató- és konferenciaközpont, a Pangea Ökocentrum és Szálloda kialakítása, ami 1, 642 623 840 milliárd forintból készülhet el ebben a csodálatos természeti környezetben – mutatott a júniusi szellő által fodrozott tóra dr. Kovács Ferenc polgármester.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark fáradhatatlan igazgatója elmondta:

– Állatparkunk üzemelteti az ország egyetlen állatkerti szállodáját, a Hotel Dzsungelt, ahol a 18 családi szoba és a 60 személyes diákszállás szinte egész évre előre foglalt. Pontosan mellette magasodhat a Pangea Ökocentrum és Szálloda. Nem túlzó a kijelentés, miszerint Magyarország legnagyobb állatparki beruházása következik, ami sokrétű és különleges. Március idusára elkészül a Sóstó kapujának számító látogatócentrum, utána pedig elkészülhet az India-ház és az Afrikai madárröpte, megújul a hópárduc kifutója, bővül a fókamedence és ökológiai tanösvény is épül. A jégkorszaki attrakció az egész kontinensen egyedülálló látványosság lesz. Uniós forrásból, a kormány jóváhagyásával több mint 5,7 milliárd forintot fordíthatunk fejlesztésekre a következő években.

