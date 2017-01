Elkészült A kisfiú meg az oroszlánok című mesejáték plakátja

Külön kihívás, hogy két ifjú színész, két kisfiú is játszik a darabban. Barizs Martint és Labanc Mátét casting során válogattak be a mesébe. Felváltva játsszák majd Petit, a címszereplő kisfiút.

A Lázár Ervin meséje alapján színpadra álmodott történetben olyan neves színészek játszanak, mint Horváth Margint, Kuthy Patrícia, Nyomtató Enikő, Urmai Gábor, Nagyidai Gergő, Varga Balázs, Horváth Sebestyén Sándor, Horváth Viktor, Lakatos Máté és István István.

A kisfiú meg az oroszlánok című mese a generációk közötti árokról szól, egy kicsit a világszemléleti különbségekből adódó társtalanságról, a gyerekek, felnőttek és öregek különálló világáról, de arról is, hogy az egymásra való odafigyelés és az empátia lehet az árkokon átvezető híd. A mese és a valóság elemeit ötvöző költői történet arra is int, hogy felnőttként se űzzük ki magunkból a gyermekkorunkat színező álmokat. A mese és a valóság elemeit ötvöző költői történet arra is int, hogy felnőttként se űzzük ki magunkból a gyermekkorunkat színező álmokat.

Bemutató: 2017. február 10. péntek 17.00 óra

– Móricz Zsigmond Színház –

