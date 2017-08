Elkészült – Mutatjuk, hogy néz ki Szabó Zsófiék álomotthona!

– Törökbálinton voltunk a testvéreméknél és épp a gyerekekkel bicikliztünk, sétáltunk, amikor az egyik, új építésű társasház mellett észrevettük a műsorvezetőt és férjét, Zsoltot. Hamar beültek az autóba és elhajtottak, így csak a testvéremtől tudtam meg, hogy elvileg rövidesen ők is oda költöznek, már az újságok is megírták – közölte a Borssal egy olvasó, Zsuzsa.

A ház most el is készült, már csak néhány apróbb simítás van hátra, aztán költözhetnek is. A Bors kiemelte, hogy Zsófi férje, Zsolt hozta most a nagyobb áldozatot: hiszen őt a vállalkozásainak nagyobb része még most is a szabolcsi megyeszékhelyhez köti.

Forrás: borsonline.hu

