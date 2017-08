Elkezdődött a harc a kollégiumi férőhelyekért

A ponthatárok kihirdetése után a leendő egyetemisták ezrei igényelnek kollégiumi elhelyezést. A Debreceni Egyetem hallgatói több mint 4800 férőhely közül választhatnak igényeiknek és pénztárcájuknak megfelelően, ebből több mint 1200 ágy jut az elsőéveseknek. Vagyis az újonnan felvett hallgatók ötöde válhat kollégistává: 13 kollégium 1208 férőhelyére pályázhatnak a gólyák – nyilatkozta Csiszár Imre, az egyetemi kollégiumok igazgatója.

Mérlegen a szociális helyzet

Debrecenben is a komfortfokozat a meghatározó, 18-féle díjszabás van a debreceni kollégiumok esetén. A legnépszerűbb, belső vizes blokkokkal rendelkező kétágyas szobák ára 20 és 24 ezer forint között mozog. Más intézményektől eltérően a Debreceni Egyetemen a kollégiumi ellátást és a rendszeres szociális ösztöndíjat egy eljárásban, egyszerre lehet és kell igényelni, hiszen mindkettő ugyanazokat a szociális körülményeket mérlegeli – írja az unideb.hu. Az elsőévesek eljárása a sikeres egyetemi felvételüket követően, július 25–26-án azonnal indult. Érdemes volt több kollégiumot megjelölni, hiszen ma már bármelyik kar hallgatója bármelyik kollégiumot választhatja.

A kérelmeket a beérkezett igazolások – családszerkezet, egy főre eső éves bruttó jövedelem, a képzés és a pályázó lakhelyének távolsága, esetleges rendkívüli egészségügyi helyzet – alapján pontozzák és bírálják el.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának is jól felszerelt kollégiuma van, ráadásul onnan a kar 15 perc sétával elérhető – mondta el lapunknak dr. Fábián Gergely dékánhelyettes. – Összesen 288 hallgatót tudunk elhelyezni a három- és a többségében négyszemélyes lakrészekben. Felvételt elsősorban olyan pályázók nyerhetnek a kétcsatornás kiválasztás során, akik szociálisan rászorultak vagy a teljesítményükkel sorolták magukat mások elé. Az eljárás eredményét és az elért pontszámot a kollégium honlapján tekinthetik meg a pályázók.

A komfortra egyébként az intézmény honlapja szerint sem lehet panasz. Annak része a térítésmentesen használható telefon és az internet-hozzáférés, s a funkcionálisan berendezett szobákhoz mosdó, különálló főzőkonyha, edzőterem, jó néhány sporteszköz és TV-, tanulószoba is tartozik. S hogy az otthonos hangulat teljes legyen, az udvarban közösségi alkalmakhoz filagória és 8 tűzrakóhely is várja a kollégium társadalmát.

A mosott ruhák illata

– Nálam nem volt opció, hogy a fővárosba albérletbe költözzek, ezért maradt a kollégium, amit a mai napig nem bántam meg – mondta el érdeklődésünkre Anna, aki már a második évét kezdi az egyetemen.

– Amikor a kollégiumról döntöttek, nálam magas szorzó volt a Budapest–Nyíregyháza távolság, számított a család szociális és anyagi helyzete, így nem egészen 10 ezer forintba kerül, hogy két lánnyal együtt lakhatok a koliban. A testvérem szintén budapesti egyetemistaként a szobatársakkal közös életet él, neki 15 ezer forintba kerül mindez havonta.

Anna elmondta azt is, a horribilis albérletárakat látva, ráadásul kiadó lakást sem lehet az egyetem közelében találni, ha összeköltöztek volna a testvérével, akkor sem jöttek volna ki ennyiből. – A koli közel van, s szerintem sokkal „bulisabb” az élet így, mintha távol lennék, és persze sokat számít az is, mindig van, akire ott helyben számíthatok – jegyezte meg a pozitívumok között. Nevetve mesélte: azt azért látni kell, mikor ugyanazon a hétvégén mennek haza a bátyjával, az egész házat beteríti a frissen mosott ruha, az anyukája szinte ki se mozdul a konyhából, hiszen két gyereknek próbál annyi ételt főzni és pakolni, hogy a legkevesebbet költsék kajára.

KM-BM, MJ

Van miből választani a Nyíregyházi Egyetemen

Nem lesz rossz sora azoknak, akik bebocsátást nyernek a Nyíregyházi Egyetem központi kollégiumának valamelyik férőhelyére a rendelkezésre álló 1068-ból. A hallgatókat négy épületben fogadják: az első háromban alacsonyabb komfortfokozattal – 2×2, illetve 3×2 ágyas szobákkal –, a negyedikben pedig magasabbal – apartmanos elhelyezéssel – számolhatnak a jelentkezők. Mindez azt is jelenti, hogy csak az utóbbi, a 4-es számú épület szobáihoz tartozik hűtőgép, minikonyha, páraelszívó, s az előterükben külön bejáratú WC és zuhanyzó. Természetesen a fizetnivaló is ehhez igazodik: az alacsonyabb komfortfokozat már 12500-től 17 ezer forintig terjedő összegért elérhető havonta, attól függően, hogy államilag finanszírozott, esetleg részösztöndíjas képzésben vagy éppen költségtérítésesben részesül-e a jelentkező. A 4-es számú épület férőhelyeiért 21500 forintot kérnek el az idén egy hónapra vetítve. Ám azok se keseredjenek el, akik kiszorulnak a Campus kollégiumából, ugyanis a szomszédságában található Hotel Szandra Ifjúsági Szálló 184 kétágyas és 8 háromágyas, konyhafülkés minigarzonnal, s 18 kétágyas, fürdőszobás normál szobával várja a tanulni vágyókat a szorgalmi időszakban. S ha netalán még ez is betelne, végszükség esetén a 2006-ban átadott Bessenyei Hotel 40 darab kétágyas szobái is számításba jöhetnek, igaz, hogy a szállodai, nem diákzsebekhez szabott áraik miatt csak rövid időre, s kizárólag áthidaló megoldásként.

