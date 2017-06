Elkezdődött a könyvhét, a szerzők és az olvasók közös ünnepe

Sokan vagyunk kevesen

Nagy Zsuka nyíregyházi költő azt mondja, a könyvhét mindig egy „másállapot” egy író, költő számára. – Keresztelő, eljegyzés, születés, útra kelés. Nagy szavak, patetikusak, de kellenek. Én úgy érzem, hogy a vers, a líra jobban előtérbe került most, mint az utóbbi években. Sokkal több verseskötet is jelent meg erre az ünnepi alkalomra, mint ahogy számolni lehetne, hogy van-e keresete a verseknek. Szerintem van. Kicsi-nagy szubkultúra ez. De „sokan vagyunk kevesen”. Csak kapkodom a fejem, mennyi jó verseskötet jelent meg most. Jómagam is kilenc év után jelenkezem új kötettel. Küllők, sávok címmel két napja jött ki a nyomdából az Orpheusz Kiadó gondozásában. Ma fogom a kezembe venni. Izgatott is vagyok. A kötet olyan szempontból is „helyi érték”, hogy Fekete József, Jofo készítette a borítóját, és tíz úgynevezett ’ciklusvizuál’, grafika is készült a különböző részek elejére a nyíregyházi undergroud művész jóvoltából. A kötet Nyíregyházán debütál pénteken 17.30-kor a Kossuth téren, majd szombaton Szegeden, vasárnap pedig a Vörösmarty téren fogja megmutatni magát.

A nyíregyházi író, Csabai László új kötete is a könyvhétre jelent meg: a Szindbád, a forradalmár országos bemutatóját a Radnóti színházban tartják, de a Petőfi Irodalmi Múzeumban is lesz róla beszélgetés.

Nincs itt Amerika

– Noha Amerikában eddig három könyvem jelent meg kiadónál, itthon nem igazán kopogtatok náluk, inkább ingyenesen elérhetővé teszem az írásaimat az interneten – mondja a nyíregyházi Komor Zoltán. – Mondanám, hogy jófejségből, de ebben benne vannak a tapasztalatok is: az első magyar nyelvű regényemmel anno éveken át kilincseltem, mire egy kiadó felvállalta. A hazai könyvpiac nem szívesen kockáztat, aminek nem csak a pályakezdő szerzők, de a rétegműfaj képviselői is sokszor vesztesei – a gombamód szaporodó, magánkiadásra specializálódott idézőjeles kiadók, amik bármit kitolnak, ha azt a szerzője megfizeti, viszont nagy nyertesei. Szerencsére külföldön él és virul az under­ground irodalom, sorra tűnnek fel a kiadók, amik egy-egy rétegműfajra koncentrálnak, és nem az a céljuk, hogy viszontlássák kiadványaikat a bestsellerlistán vagy hogy pénzzel húzzák le a szerzőket, hanem hogy kiszolgálják a különleges irodalmi igényeket, már-már fétiseket is. Furcsa, hogy míg idehaza sok kiadó pályázatokból gazdálkodik, az amerikai kiadók elképzelhetetlennek tartják az ötletet, hogy bármiféle állami finanszírozás vagy pályázati pénz kerüljön a gépezetbe – alighanem riasztja őket a gondolat, hogy ez valami mód megkötné a kezüket.

Hagyomány, hogy az irodalomkedvelő közönség a könyvhéten megismerkedhet Ésik Sándor Tárcán kínálom blogjának szerzőivel – az idén sem volt ez másként: a nyitónapon ismét színpadra állt a blog írói „kemény magja”.

Az első lépés a kalapolás

– A blogot hét éve hoztam létre, azóta nyolcvan szerző több ezer tárcája jelent meg az oldalon, amit M. Szlávik Tünde a pécsi Standovár Ágotával közösen szerkeszt. Tünde műveiből tavaly jelentettünk meg könyvet A Férfi illata címmel, az idén az én írásaimat rendezzük kötetbe – árulta el Ésik Sándor, aki szerzőként és kiadóként egyaránt tisztában van a szépirodalom helyzetével. – Hadd tegyek fel egy kérdést: hányan ébredtek ma reggel azzal, hogy „elmegyek egy könyvesboltba és szétnézek, lehet-e tárcakötetet kapni”? Elárulom, senki. A könyveket régen is könyvügynökök terjesztették leginkább, az üzletek – eltekintve a legnagyobbaktól – ráfizetésesek, a könyvkiadás szintén, kivéve a nagy szerzők nagy példányszámban megjelenő könyveit. Ha valaki kötetet akar kiadni, és nincs benne az első huszonötben, azzal kezdi, hogy kalapol. Én ezzel ellentétes utat járok: befektettem ebbe azzal, hogy web­áruházunkban és az író-olvasó találkozókon dedikálva eladjuk a könyveket. Meg kell mondjam, nem csalódtam.

KM

A hazai túlkínálat is nehezíti az eladást

– Egy friss felmérés szerint az olvasók 70–80 százaléka ma is a hagyományos formátumra szavaz, míg az e-könyvek piacán visszaesés tapasztalható – tudtuk meg egy kis, nyíregyházi könyvkiadó vezetőjétől, aki nem hallgatta el a problémákat sem. – Egy könyv eladási árának több mint a fele a nagykereskedőknél marad, így az írók, fordítók és a többi közreműködő munkájára nem jut elég pénz. Az olvasók jelentős része nem engedheti meg magának az új könyveket, míg például a nyíregyházi régiségpiacon tömegek válogatnak a régiek között. A túlkínálat is nehezíti az eladást, hazánkban ugyanis közel annyi könyv jelenik meg, mint a 67 milliós Franciaországban.

Három nap alatt több mint húsz íróval, költővel találkozhatnak a Kossuth térre látogatók.

