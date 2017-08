Ellenőrizték a felkészültségüket

Több csoportra bontva, különböző feladatokat kellett a tűzoltáshoz és műszaki mentésekhez rendszeresített eszközök segítségével végrehajtania az állománynak. Így a légző és emelőpárna használatát, az alapvezeték és az osztó szerelését, kikötését, valamint az életmentéshez használt mentőkötél hármas hurokkal történő alkalmazását is be kellett mutatniuk. Emellett a ritkán használt vízágyuk kezeléséből is feladatot kaptak a tűzoltók, így a gépjárműfecskendőkön lévő és a különleges szereken használt ilyen típusú eszközök alkalmazásából is.

A féléves minősítő vizsgán az elmúlt napokban a másik két szolgálati csoport is részt vett.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA