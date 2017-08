Elmegy, aki dolgozni akar – Minden harmadik munkavállaló ingázik

Eltérő élethelyzetek, a cél mégis azonos. Dolgozni, munkába indulni – a lakhelytől távol. A munkával rendelkezők harmada, 1,3 millió ember dolgozik másik településen, mint ahol lakik. Számos oka lehet annak, hogy az ingázást választjuk. Lehet kényszer: a munka gyakran nincs helyben, vagy nem olyan, amilyet szeretnénk; esetleg több pénz, jobb lehetőségek várnak otthonunktól távolabb. De ingázóvá válnak azok a – rendszerint stabil anyagi háttérrel rendelkező – foglalkoztatottak is, akik kiköltöznek a nagyvárosokat övező agglomerációs övezetekbe, és onnan járnak be munkahelyükre.

Napi 3 óra utazás

– Tavaly jelent meg, de még a 2011-es népszámlálási adatok alapján egy átfogó statisztika, mely szerint hazánkban több mint 1,3 millió ember ingázik naponta, a helyzet most annyiban mindenképp más, hogy jelentősen nőtt a külföldön munkát és megélhetést keresők aránya – mondta el lapunknak Nagy Andrea, hozzátéve: nem igazán lehet már ránk aggatni a „túlzottan röghöz kötött”, „nem elég mobil” jelzőket. A HR-tanácsadó megerősítette, továbbra is elsősorban a fővárosba és a megyei jogú városokba járnak a legtöbben dolgozni a kisebb településekről és falvakból, ugyanakkor azt is látják, hogy például ahol munkahelyteremtő beruházások indulnak – a megyében ilyen Nyírbátor –, ott a munkaerőmozgás is átalakul, akár a nagyvárosból is képesek jól képzett dolgozókat „elcsábítani”. A szakember úgy látja, ma is leginkább a férfiak és a fiatalok mobilizálhatóak, azonban a szakmai előmenetelt, a karriert szem előtt tartó nők sem ijednek meg attól, ha naponta akár 3 órát kell ingázniuk két város között.

– A PR-marketing-diplomámmal, angol-, németnyelv-tudásommal nem találtam olyan munkahelyet és munkát, ahol az ambícióim találkoztak volna a fizetéssel és ehhez társult volna annak a lehetősége, hogy a (rang)létrán szépen felfelé lépkedve egyszer vezető beosztású munkatársként ne csak kapjam, hanem adjam is a feladatokat – vallott arról Szabó Anita, miért döntött úgy, hogy egy debreceni cég ajánlatát fogadja el.

Otthon itt, munka ott

– Amikor igent mondtam, tudtam, mit vállalok, korai kelést, késői hazaérkezést, de ma már nem én vagyok az egyetlen szabolcsi a cégnél, így reggelente egy közös autóval – heti váltásban – tesszük meg az utat. Nem akarok Debrecenben élni, ott lakást venni, itt van az otthonom, és ezen nem fogok – legalábbis egyelőre biztosan nem – változtatni, mert fiatal vagyok, bírom a „gyűrődést”.

Persze nem mindenki önszántából lesz ingázó. Tóth Enikő azért kényszerül erre, mert a munkaadója központosítás miatt megszüntette a nyíregyházi irodáját.

– Nem gondolkodtam az álláskeresésen, mert szeretek itt dolgozni, de az átjárás sok kényelmetlenséggel jár, és naponta legalább három órát töltök az utazással – adott bepillantást az ingázás nehézségeibe az építőipari szakember.

Minden hónapban megveszem a nyíregyházi és a debreceni busz-, valamint a vasúti bérletet. A cég – a törvényi kötelezettségének megfelelően – megtéríti a három bérlet árának 86 százalékát”

– válaszolta részleteket firtató kérdésünkre Enikő, és hozzátette: amennyiben lehetséges, többen is beülnek egy céges autóval járó kolléga mellé, saját gépkocsival nem érné meg ingázni.

Mindketten ahhoz a több mint félezer „társukhoz” tartoznak, akik a cívisvárosba indulnak minden reggel, s ugyanennyire tehető azok száma, akik két kisvárosunkban, Nyírbátorban és Nagykállóban dolgoznak, miközben a megyeszékhelyen élnek.

Meg se kottyan az autóút

Az Apagyon élő Kovács Ferencné három évtized alatt már „hozzáedződött” az ingázáshoz. Hajnalok hajnalán, illetve a munka végeztével saját autójával rója a kilométereket a megyeszékhelyig és vissza. – A volán mögött töltött kétszer fél óra meg se kottyan ahhoz képest, amikor Ibrányban laktunk, és onnan jártam be dolgozni. Vannak, akik ennél jóval nagyobb áldozatot vállalnak, hogy megőrizzék a munkahelyüket! – válaszolta érdeklődésünkre.

Behálózza a megyét

– A nyíregyházi LEGO gyár dolgozói közül több mint ezren járnak munkába a cég saját buszjárataival, illetve vonattal vagy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. távolsági járataival. A műszakkezdéshez és -záráshoz igazodó nyolc LEGO-buszvonal szinte az egész megyét behálózza, Kisvárdától Újfehértóig segíti a dolgozóink munkába járását. Emellett vannak olyan kollégáink is, akik Debrecenből vagy akár Miskolcról ingáznak napi szinten azért, hogy nálunk dolgozzanak – tájékoztatta lapunkat a LEGO részéről Siket Lóránt.

