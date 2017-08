Elnémulnak az autóink

Szerte Európában mind markánsabb jeleit láthatjuk annak, hogy a jelen pillanatban uralkodó két üzemanyagot, illetve motort: a benzint és a dízelt is visszaszorítják a közlekedésből. Eltűnhetnek-e végleg az autógyártásból? – kérdeztük a szakembert.

A dízelnél más a helyzet

– Ez még nagyon jövőbe mutató terv, ám a dízelnél más a helyzet: itt a folyamat valóban megkezdődött – válaszol Széles Tamás, az Autó Széles Kft. kereskedelmi igazgatója.

– Számos ország több városában a dízelautókat már kitiltották a szűken vett belvárosi részekről – támasztja alá állítását –, például Amszterdamban már csak a körgyűrűn közlekedhetnek ilyen járművekkel.

– Hiába modern, jól felszerelt s felel meg a legfrissebb szabványoknak az autó. Tucatnyi városban ez a helyzet, s csak idő kérdése, hogy Budapesten is hasonló megoldással éljenek. A dugódíj bevezetése is ezzel veheti kezdetét: besorolás vagy meghajtás, illetve üzemmód alapján korlátozhatják a belvárosi forgalmat. Ettől persze még nem kell leírni ezeket az autókat, még sokáig láthatók lesznek az utakon – emeli ki az ügyvezető –, de a dízeleknél olyan nagyon hosszú jövőről már nem beszélhetünk. Az én becslésem szerint 10 év múlva fejeződhet be a gyártás.

– Az ok: a környezetvédőket a dízelmotorok nitrogén-dioxid-kibocsátása aggasztja, mert ez rákkeltő vegyület. A technikai fejlődésnek köszönhetően ugyan már nagyon kis mennyiségben, de még mindig terhelik a környezetet. A cél az, hogy ez egyáltalán ne forduljon elő. A károsanyag-kibocsátás elvárt csökkentéshez ma már annyi adalékot kell használni a dízelüzemanyaghoz, hogy ez egy idő után az autósoknak is nyűgös, főleg úgy, hogy a jogszabályokat, előírásokat folyamatosan szigorítják.

– Azt is tudni kell, hogy az autók motorjaira jelenleg érvényes környezetvédelmi normának, az Euro 6 és az Euro 7-es szintnek a világon ma még egyetlen autógyártó sem felel meg. Ezzel együtt a fejlődés erre mutat, s ez is a dízelmotorok végét vetíti előre.

– Nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra, még nagyon sokan fogják nagyon sokáig használni a legnagyobb megelégedés mellett, de eljön az idő, amikor már új dízelautót nem lehet vásárolni. Később használtat sem, elég csak utalni arra: pár napja jelentették be, hogy Nagy-Britanniában 2040-től él ez a stop.

Nincs károsanyag-kibocsátás

– Marad a benzin, ez egy hosszú távú megoldás, üzemmód, de a belső égésű motorok kiszorítása elkezdődött, előtérbe kerültek az elektromos és vegyes üzemmódú, hibrid autók – vezet a már nagyon is közeli jövőbe Széles Tamás.

– Kezdjük az egyszerűbb technológiával, az elektromos autókkal – fog az ismertetésbe –, ennek a „tankolása” úgy történik, hogy csatlakoztatjuk egy elektromos töltőre, akár otthon, akár munkahelyen, akár töltőállomáson, bárhol, ahol ehhez adott a lehetőség. Az autó meghajtása könnyen átlátható: adott egy akkumulátor, amelyet feltöltünk, az pedig egy elektromos motorral meghajtja a futóművet. A technológia viszonylag egyszerű és tiszta, semmilyen károsanyag-kibocsátással nem jár.

– A hatótávolság típustól és márkától függően 150–200 kilométertől 600 kilométerig terjed. Utóbbira még csak a Tesla autók képesek – a jelenlegi technológia ezt tudja, de a Volkswagen konszern is intenzív fejlesztéseket végez az elektromos autókban. Az eredményével két-három éven belül megjelenik, s tucatszám dobja piacra a tisztán elektromos járműveket.

– Térjünk át a hibrid meghajtásra, mely két részre osztható. A full hibrid azt jelenti, hogy az autóban egy benzinmotor és egy akkumulátor­egység található, s az autó lassú haladásakor az elektromos hajtás lép működésbe. A városi közlekedésben van ennek jelentősége: dugóban, lassú haladáskor a folyamatos kihúzatással és fékezéssel járó magas fogyasztást és levegőszennyezést küszöböli ki.

– Itt nem lehet kívülről tölteni az akkumulátort, ezt a belső rendszer végzi el: fékezési, illetve lassulási energia visszatáplálásával (rekuperáció) vagy lejtőn lefelé közlekedve szintén ilyen töltés érhető el. S persze amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a bekapcsoló motor is tölt.

– Ezek a full hibridek, amelyek nem kapnak zöld rendszámot, nem tudnak sokat menni elektromos meghajtással. A klasszikus belvárosi forgalomban szolgálnak segítségül, s nagy előnyük, hogy a lassú haladásnál, a részterhelésnél iktatják ki a belső égésű motorokat, megszüntetve ezzel a környezetszennyezést. További nagy előnyük, hogy automata sebességváltóval készülnek, így maguk osztják be a nyomatékot, kiküszöbölve az emberi hibát, a motorok felpörgetését, fölösleges gáz­adást, szennyezést.

– A hibrid autók másik kategóriájába a hálózatról is tölthetőek tartoznak. Ezek a legbonyolultabb szerkezetek, de a jelenlegi piacon technikai viszonylatban a legélhetőbb járművek. Kiiktatják az elektromos autóknál meglévő jelenséget, a „hatótávparát” – avat a szakzsargonba Széles Tamás.

S hogy mit jelent ez, s milyen elektromos újdonságokkal találkozhatunk már ma megyénk útjain is, s milyen szerepe van a „Nagyi-kábelnek”, s hogy mi, megírjuk a holnapi számunkban.

KM

