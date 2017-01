November végén, december elején menetrendszerűen megérkezett, legtöbbször az éj leple alatt takarta be fehér leplével a tájat. Reggel aztán vidám volt az ébredés, anya már szánkóval vitt az oviba, és kimondatlanul is jól tudtam, hogy délután egyenesen a Robinson-dombra megyünk a tesómmal, ahol kedvemre hógolyózhatok, csúszkálhatok, sőt hóembert is építhetek a többi gyerekkel.

Emlékeszem, mennyire nehezen mozogtunk az ormótlan hótaposókban, anorákokban. Ha valaki elesett, ketten állították talpra, mert a sok-sok rétegtől, amit a szüleink ránk húztak, lehetetlen volt egyedül feltápászkodni. Akkoriban még nem volt termopulcsi meg mikropolár kabát. Azt a parancsot kaptuk otthon, hogy ha átázik a ruhánk, igyekezzünk haza, mi pedig próbáltuk a végsőkig kitolni az indulás pillanatát. Persze, amikor már majd’ elfagyott a kezünk a vizes kesztyűben és a lábujjaink is zsibbadtak, szó nélkül kotortunk haza. Azt már mondanom sem kell, hogy út közben azért csak megettünk egy-két jégcsapot – kizárólag az íze kedvéért.

Manapság a gyerekek nem nagyon gyűjthetnek a miénkhez hasonló élményeket, hiszen az elmúlt esztendőkben nem örvendeztette meg őket a természet. Nos, úgy tűnik, most bepótolhatják, ami kimaradt. Szóval hétvégén elő a szánkókkal, és irány a legközelebbi domb!

– Csáki Alexandra –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA