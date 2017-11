Élő levek, egészséges koktélok

– Az emberek nagy része csak akkor kezd el az egészségével foglalkozni, amikor közli vele az orvos a szörnyű diagnózist, és akkor már hiába költ el rengeteg pénzt a gyógyszerekre, kezelésekre, sajnos sokszor már az sem segít. Én ezzel szemben a megelőzésre, az egészséges életmód jelentőségére hívom fel a figyelmet, immár több mint két évtizede – mondja dr. Kukucskáné Balogh Erzsébet, aki a színek erejében hisz, és aki ezt a tudást az étkezésben is alkalmazza.

Fontos a testnek, a léleknek

– Noha tudományos magyarázat évezredekkel ezelőtt még nem állt rendelkezésre, az ókori egyiptomi, görög, római és arab orvosok mindennapi „orvosságként” használták a fényterápiát – ma már tudjuk, a fényterápia pozitív hatással bír az élő szervezetre: a polarizált fény erősíti az immunrendszert, nagyszerű a fájdalomcsillapító hatása. A színek fontosak a test és a lélek számára, hatással vannak hangulatunkra, tudatunkra. Amikor a fehér fény spektrumaira bomlik, létrejönnek a szivárvány színei: a piros, narancs-, citromsárga, zöld, kék, indigó és lila. A csakraelmélet szerint az emberi testben hét energiaközpont található: ezek a csakrák, amelyek testünk színes akkumulátorai, és amelyek ha fel vannak töltve, kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat, ha viszont egy is kiürül, azt az egész szervezetünk megsínyli. Mindegyiknek megvan a saját színe, amellyel a csakrákhoz tartozó betegségek gyógyíthatók.

Ezen elv alapján a színeknek az étrendünkben is fontos szerep jut, mégpedig az ún. élő levek készítésekor. Ezek nyers gyümölcsből és zöldségből préselt levek, amelyek segítik az emésztést, hatékonyabbá teszik a táp­anyagok felszívódását, és mivel folyékony formában kevesebb energiát vesz igénybe az élelmiszerek megemésztése, nem terhelik meg szervezetünket. Hőkezelés nélkül készülnek, így megmaradnak bennük a szervezet számára fontos enzimek – ez utóbbiak segítik az ásványi anyagok beépítését, megtartásuk a fiatalság titka. Akkor marad meg a legtöbb értékes tápanyag, ha a zöldségeket, gyümölcsöket préseljük, és nem centrifugáljuk, hiszen így nem termelődik hő (nem pusztulnak el az enzimek), és finom rostokban gazdag levet kapunk – jóval nagyobb mennyiséget, mint ami centrifugálás után megmarad.

– És ez az a pont, ahol visszatérünk a színekhez: attól függően készíthetünk leveket, hogy mit szeretnénk erősíteni a szervezetünkben.

Koktélok és receptek

– Én mind a hét színből készítettem egy-egy koktélt, a hozzájuk tartozó receptekkel együtt. A vörös zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazó koktél dinamizmust hoz a napunkba és aktivitásra serkent. A narancssárga koktél derűssé tesz bennünket, javítja a közérzetet, vidámságot teremt. A napsugaras (sárga) koktél a személyes vonzerőnket növeli, a levertség és a búskomorság hatásos ellenszere, amelyet c-vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök alkotnak. A méregtelenítő koktélt zöld alapanyagok alkotják, ez békét és harmóniát teremt, nagyon jó stresszoldó – akárcsak egy séta a zöldben. A kék koktél a meditáció és a szellemi kiteljesedés színeként ellazítja az elménket, fiatalító hatása is van. Az indigókék koktél kiváló hatással van a fegyelemre, a szervezettségre, segít leküzdeni az érzelmi hullámvölgyeket. És végül a kedvencem, a lila zöldségekből és gyümölcsökből készített, ún. Iron man koktél, amely az önismerettel és a spirituális tudatossággal áll kapcsolatban. A hét minden napjára jut egy-egy különböző koktél, amit éhgyomorra kell fogyasztani, így amire lefő a kávé, már hasznosulnak is a bennük lévő értékes anyagok. Az élő levek rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk azért, hogy mentálisan, fizikailag és lelkileg is egészségesebbek legyünk – mondja dr. Kukucskáné Balogh Erzsébet és hozzáteszi: azt tapasztalja, hogy egyre nyitottabb erre a szemléletre a társadalom.

KM-SZA

