Élő nyuszikák a húsvéti játszóházban Kisvárdán

A kézműves játszóházban különféle technikákkal készítettek húsvéti tojás–és virágdekorációkat, festett gipsz–díszeket, a legkisebbek kifestőzhettek is. A húsvétvárás alkalmából az igazi nyuszik is megjelentek, a tapsifüleseket felügyelet mellett simogathatták a gyerekek és kísérőik.

Élő nyuszikák simogatása

A játszóház résztvevőinek a legnagyobb meglepetést, és igazi élményt az előtérben, a műanyag ládákban elhelyezett, megfelelő körülmények között az élő nyuszikák adták. Sokan voltak olyanok, akik még csak most láttak először élő nyulakat, s nem is nagyon mertek hozzányúlni, csak nézegették. A nyulakat Szeregnyi László és családja biztosította a játszóház idejére. Ezen kívül volt itt “Méhecske” játéktér nagyszerű fajátékokkal, és egy érdekesség, az “Okos(k)odó”– logikai játszótér nem csak gyerekeknek. Itt kreatív, egyszemélyes illetve társas logikai játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek és a felnőttek is, hiszen különböző nehézségi szintű feladatok megoldásával serkenthették logikus gondolkodásukat, térlátásukat, a stratégiai előtervezés készségüket, helyzetfelismerésüket. A játékok tartalmas családi programot, kellemes kikapcsolódást és a készségfejlesztés változatos formáit, a játszva tanulás lehetőségeit biztosították a résztvevőknek.

A tartalmas délelőtti húsvétváró tavaszköszöntő játszóház jó hangulatához a segítők, a mindenre odafigyelők, Bereczki Atilláné, Püspök Tímea, Paróczai Edina, Molnár Mónika, és Szeregnyi Szilvia aktív munkája is hozzájárult. Ezen a délelőttön mintegy százan keresték fel a Várszínház és Művészetek Háza húsvétváró tavaszköszöntő játszóházát.

– Vincze Péter –

