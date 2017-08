Előnyök egyetlen motorban

Dízotto-motor – így is lehet nevezni a Mazda legújabb fejlesztését, a Skyactiv-X motortípust. A dízel- és benzinhajtás eltérő előnyeit kombináló újítás egy dízelelven működő benzinmotort takar, amely gyújtógyertya nélkül, a sűrítési aránynak köszönhetően az öngyulladást használja fel.

Segítségével egyszerre lehetne élvezni a magas üzemanyag-hatékonyságot, az alacsony fogyasztást és szén-dioxid-, illetve nitrogén­oxid-emissziót – adta hírül az autopro.hu.

A jelenlegi Skyactiv motorokhoz képest 30 százalékkal nagyobb nyomaték 20–30 százalékkal kisebb fogyasztással is elérhető lehet. A japán fejlesztésről már egy ideje lehet tudni, most azért került újra a hírekbe, mivel több lap is tudni véli, hogy a Mazda hamarosan komoly hivatalos bejelentést tesz az ügyben. A japánok azt állítják, sikerült leküzdeni több, a sorozatgyártást eddig ellehetetlenítő problémát is.

Megválaszolatlan kérdés

A megoldással több nagy autógyártó, például a GM, a Daimler és a Hyundai is próbálkozik, a japánok azonban az elsők szeretnének lenni, akik sorozatgyártásba viszik a dízel- és benzinmotor közös gyermekét. Ez a hírek szerint akár a Mazda 3 legújabb verziójának érkezésével megtörténhet, ami ez év végén, jövő év elején esedékes.

A Skyactiv-X készítésének újabb megszellőztetése azért is érdekes, mivel a Mazda épp a napokban bővítette együttműködését a Toyotával, aminek egyik sarkalatos pontja az elektromos autók közös fejlesztése. A viszonylag kis autógyártó az épp kibontakozóban lévő e-autó-érában tolna még egyet a robbanómotorok szekerén – hogy ez okos több lábon állás, vagy az erőforrások szétforgácsolása, egyelőre megválaszolatlan kérdés.

