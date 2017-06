Elsősegélynyújtó fiatalok a balatoni strandokon

A szolgálat idén június 30-a és augusztus 20-a között lesz, 18 strandon a Balaton északi és déli partján egyaránt. Ezen a nyáron mintegy háromszáz vöröskeresztes elsősegélynyújtó önkéntes vigyáz a fürdőzőkre 12 Balaton-parti település strandjain. Egy-egy régió fiataljainak részvételével hét turnusban működik a szolgálat. Az elsősegélynyújtó ifjak minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között látják el a vízben és a vízparton szerzett sérüléseket. A karitatív szervezet önkéntesei 2007 óta több mint 30 ezer sérülést láttak el és közvetlen életmentő beavatkozások is történtek. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatot (BESZ) több multinacionális cég, hazai nagyvállalat és biztosító is támogatja. Megyénkből a záhonyi, a kisvárdai és nyíregyházi középiskolák jelenlegi és volt diákjai visszatérően részt vesznek a programban és az ifjú önkéntesek idén is az észak-alföldi régió elsősegélynyújtóival együtt teljesítenek majd szolgálatot a strandokon.

– Tancsik Róbert –

