Eltüntetett bizonyítékok és bojkott – Szennyezett és szagos a Szamos

– Abban bíztunk, hogy a magyar és román sajtóvisszhang eredményeként a vetési üzem felhagy a korábbi gyakorlatával, ám ez nem történt meg. Arra kérem azokat a jóérzésű magyar és román embereket, akik elítélik a törvényekre fittyet hányó, a Szamos folyót egészségre ártalmas anyagokkal szennyező gyár tevékenységét, hogy ne vásároljanak Unicarm-termékeket – szólított bojkottra Baranyi Krisztina, az Együtt szakpolitikusa, majd hozzátette: felvágottakról és húskészítményekről van szó, hazánkban pedig olyan termékekkel van jelen a cég, amelyeket vegetáriánusok és vegánok fogyasztanak.

– Az egyik webshop már megszüntette az Unicarm-készítményeik forgalmazását, mi pedig bojkottra kérünk mindenkit, akinek fontos az élővilág védelme – nyomatékosította a szakpolitikus.

Senki sem fürdik a folyóban

Szamossályi polgármestere érdeklődésünkre kerek perec kijelentette: olyan koszos és büdös a folyó, hogy senki nem fürdik benne. – A csengeri vízimentő-egyesület példája nyomán önkormányzatunk minden évben túrát szervez, Szatmárnémetiből indulva evezünk le a Szamoson, közben erősítjük a román–magyar baráti kapcsolatokat. Először 2014-ben szembesültünk a vetési szennyezéssel: egy óriási átmérőjű csőből vöröses-rózsaszínes lé bugyogott a folyóba – elevenítette fel Bíróné dr. Dienes Csilla.

– A következő évben visszafordultunk, hogy alaposabban is dokumentáljuk a helyzetet, azonban mire visszaértünk, a cső eltűnt. Úgy tűnik, a gyár vezetése berendezkedett arra, hogy ellenőrzés esetén gyorsan eltüntessék a bizonyítékot – említette a Szamos menti község első embere, majd elárulta: az idén – éppen a fentiek miatt – el akartak állni a túra megszervezésétől, de az érdeklődők nagy száma miatt végül másképp döntöttek. – Július 29-én a figyelemfelkeltés jegyében indulunk útnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a lakosság éppúgy szeretne fürdeni a folyóban, ahogy apáink, nagyapáink tették, és persze arra is, hogy a szennyezés milyen hatással van a térség turizmusára.

Diplomáciai kérdések sora

– A helyzet megoldására igyekszünk kihasználni a diplomácia eszközeit és lehetőségeit, de nem könnyű – nyilatkozta lapunknak dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője.

Mint megtudtuk: eredetileg úgy volt, hogy részt vesz a Mórahalmon éppen szerdán találkozó Magyar–Román Vízügyi Bizottsági Ülésen, ám a romániai fél végül ezt megakadályozta, nem járult hozzá, hogy jelen legyen a magyar honatya.

– A Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna-stratégiáért és határvizekért felelős helyettes államtitkára, Joó István járt a határ túloldalán és tárgyalt a romániai környezetvédelmi hatóság vezetőivel. Útját követően tájékoztatást kértem a helyettes államtitkártól, aki elmondta: megegyeztek abban, közösen kezdeményezik, hogy a soron következő vegyes bizottsági ülésen vegyék napirendre – avatott be az előzményekbe dr. Tilki Attila.

– A Belügyminisztérium is érintett e témában – tette hozzá –, a tárcától Hoffmann Imre helyettes államtitkárral egyeztettem. Mindenki támogatta, hogy vegyek részt a szerdai vegyes bizottsági ülésen, melyre készültem is, de ez végül a román partnerek miatt meghiúsult. Tudomásul vettem, ez két ország közötti ügy, s nem szerettem volna, hogy esetleges diplomáciai feszültséggel induljon az ügy tárgyalása.

– Ezt megelőzően a Szamos menti települések polgármestereivel egyeztettünk, s közösen kerestük meg Vetés polgármesterét, Ilyés Gyulát, hogy tisztázzuk: mit tud tenni ő, és milyen lépések várhatóak tőlünk, érintett magyarországi települések vezetőitől.

A romániai belpolitikai válság sem segíti az ügy gyors rendezését

– Én javasoltam Vetés polgármesterének: próbáljon meg pályázati segítséggel szűrőket beszerezni és szereltetni a szennyezőforrásra. Vannak erre magyar–román határ menti programokra kiírt pályázati lehetőségek. Erről egyeztettem Pataki Csabával, a Szatmár Megyei Tanács elnökével, valamint Szatmárnémeti polgármesterével, Kereskényi Gáborral is. A mi álláspontunk világos: alapvetően a jogi, szakmai rendezés hívei vagyunk, de Vetés polgármesterével közöltük, számítson arra, hogy támogatjuk a civil kezdeményezéseket, amelyek igyekeznek kikényszeríteni a cégnél a szennyezés megszüntetését. Ha a Szamosba bizonyítottan szennyező anyagokat enged, akkor a magyarországi települések vezetői, az érintett országgyűlési képviselőkkel, Kovács Sándorral és velem egyetemben nem lesznek tétlenek.

– Az ügy szempontjából komoly akadály a bizonytalan román belpolitikai helyzet: a kormányzati és szakhatósági szinten pár havonta változik a felelős vezetők személye, s akik épp pozícióban vannak, kevésbé döntés- és cselekvőképesek. Mire valakivel eljutunk egy pontig, már le is váltják, s az utódjával elölről kell kezdeni mindent. Ha valakivel beszélünk, nem biztos, hogy meghívást kap az átalakuló kormányba – zárta a pillanatnyi helyzet értékelését dr. Tilki Attila.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA