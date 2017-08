Emberileg és szakmailag is példakép

A Kelet-Magyarország „Egészség” oldalán nemrégiben megjelent egy fénykép, amelyen Miklósné Magyar Mária, a nyíregyházi Jósa András kórház gyógytornásza Pro Sanitate kitüntetést vesz át Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől. Mi, akik ismerjük Marikát, nagyon örültünk az elismerésének, és sokan gratuláltunk neki. Én 12 éve ismerem. Egy gerincműtét utáni rehabilitációs folyamat, a vízitorna vezetőjeként ismertem meg, s lettünk jó barátok. Foglalkoztam a fiaival matematikából, vele együtt izgultam, amikor a fiúk egyetemi felvételire készültek.

Szorgalmasan tanult

Miklósné Magyar Mária 1958. július 7-én született Kállósemjénben. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak. Az általános iskolai tanulmányait ott végezte kitűnő eredménnyel, középiskolába a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban akkor működő egészségügyi szakközépiskolai tagozatra járt. Hazaérve nem mindig ülhetett le tanulni, mivel a ház körüli munkában számítottak a segítségére, s az öccse tanulására is oda kellett figyelnie. Jelesen érettségizett, de a tanulni akarását akkor, a körülményeik miatt, csak Szegeden, a védőnőképzőben folytathatta. Védőnői oklevéllel a kezében két évig a lehető leglelkiismeretesebben látta el feladatait.

Hogy ebben a munkában is tudása legjavát adta, bizonyítják az egykori anyukák, akik azóta már nagymamává lettek, amikor felismerik és hálásan emlékeznek a tőle kapott tanácsokra. Marika tanulmányait az Orvos Továbbképző Főiskola gyógytornász tagozatán folytatta, Budapesten. Szorgalmasan tanult, dolgozott, jó közösségi ember lévén életre szóló barátságokat kötött.

Kedvesség és segíteni akarás

Legutóbb olaszországi zarándokúton vettek részt egy pesti barátnőjével, mert az istenhit, vallásosság is fontos szerepet tölt be az életében. Tisztelem érte, mindig valamiért, valami felajánlással, családjáért, a munkavégzés sikeréért teszi meg a zarándokutakat. Betegekkel való bánásmódja, empátiája példamutató, bármelyik kórházi osztályon kell teljesíteni feladatát. Tudja, hogy a kedvesség, a jó szó, a segíteni akarás mit jelent egy-egy beteg gyógyulásánál.

Mozdulj, Nyíregyháza!

A gyógytornászi oklevéllel a kezében a megyei kórházban dr. Skribek Józsefné „Ági néni” volt a felettese. Mint mondta: Marikánál jobb, lelkesebb, maximalistább beosztottja szinte nem is volt. Közben meghalt Marika édesanyja, melyet szörnyű tragédiaként élt meg, de a munkáját továbbra is a lehető leglelkiismeretesebben, pontosan végezte, felettesei, kezeltjei legnagyobb megelégedésére. Ismereteit szakmai továbbképzéseken mélyítette, gyarapította.

Miután férjhez ment, 1991-ben megszületett Máté, aki bölcsészként végzett. Az 1994-ben világra jött Marcel a képzőművészeti egyetem farestaurátor mesterképzésén tanul. Nagyon büszke a gyermekeire, a munkáján kívül a családi összetartás is igen fontos Marika számára. 1997-ben dr. Vágvölgyi János igazgató-főorvos kérésére a nagykállói pszichiátriai intézethez „igazolt át”, ott dolgozott 2008-ig. Munkáját sokáig Kállósemjénből, majd Nyíregyházáról bejáróként látta el.

Egy szóra bekapcsolódott a „Mozdulj, Nyíregyháza!” programba mint csoportvezető, a megyei gyógytornász társaság elnöke. Ezt a feladatkört is igen lelkiismeretesen, időt, pénzt nem sajnálva látja el. Továbbképzéseket szervez. Mint volt betege – azóta barátja – még egyszer szívből gratulálok neki, további munkájához jó erőt, egészséget, gyerekeiben sok örömet kívánok.

– Raffay Zoltánné –

