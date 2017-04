Emlékezés húsvéti, baráti hangulatban

Az időpont kissé különös, de ha már így alakult, hogy húsvét vasárnap rendezik meg a jótékonysági B33-as kosárlabda-tornát, akkor az esemény megkapta a batyus jelzőt: lehet vinni a húsvéti tálakat, a süteményeket, esetleg a helyszínen főzni, hogy a meccsek között legyen mi fölött, mellett emlékezni.

Merthogy az apropó azért nem kicsit szomorú. Két a tavalyi év végén tragikusan, felfoghatatlanul fiatalon elhunyt sportemberre emlékeznek vasárnap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kosárlabda-szövetség által kiírt emléktornán. Várják Páll István és Zentai Levente egykori pálya- és csapattársait, barátait, tanítványait. Mivel a torna B33-as szabályrendszerű, három a három ellen játszanak majd, de egy csapatba akár öten is nevezhetnek – tudtuk meg Gergely Csabától, a rendező megyei szövetség ügyvezetőjétől a keddi sajtótájékoztatón. Balogh Béla szövetségi elnök hozzátette: a nevezési díjakból befolyó bevételt (fejenként kétezer forintért lehet majd játszani) az elhunytak családjai kapják. Sitku Ernő, a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének elnökségi tagjaként, Páll István egykori csapat-, Zentai Levente munkatársaként is fontosnak tartja, hogy elindult ez a kezdeményezés, ő is azt reméli, hogy minél többen ott lesznek a helyszínen, a Bánki Donát Műszaki Középiskola felújított tornacsarnokában.

A viadal 10 órakor kezdődik, nevezni akár a helyszínen is lehet majd 9 és 9.30 között, de a szövetség az előzetes regisztrációkat is várja. Férfi és női versenyszámokban a 15 év alatti, a 15-35 év közötti és a 35 év feletti kategóriákban jelentkezhetnek a csapatok.

