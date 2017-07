Emlékmű az I. Világháborús hősöknek Kisvárdán

1914. július 28 és 1918. november 11 között zajlott az I. világháború, melyre jelenleg is a Centenárium keretein belül emlékezünk. A fenti címmel már 1924. szeptember 4–ei /csütörtök/ számában a Felső–Szabolcs című újság is foglalkozott, a világháborúban elesett hőseink emlékművével.

„A hősök, kik hazánk védelmére hullatták drága vérüket, kétségtelenül rá is szolgáltak arra, hogy szülőföldjük emlékművel örökítse meg azt a soha meg nem hálálható hősi áldozatott, amellyel életük árán védelmezték meg hazánkat. Nyírbátor már lerója adóságát, s ezzel szemben Kisvárda még mindig s előreláthatólag még soká adós marad a Hősök emlékművével.”

A Dr. Szilágyi László kezdeményezésével, ha lassan is, de elindult valami a megvalósítás útján.

Az első lépések

Lengyel Szabolcsnak, a Városszépítő Egyesület elnöke kezdeményezésére, február 16–án helyszíni bejárást tartottak a református egyház képviselőivel, Néző István helytörténésszel, akik megtaláltak –régi fotók alapján– a sírok maradványait, a terepegyengetéskor összetolt földhalmokban és a bozótok között. Az emlékmű kialakításának gondolatát és Dr. Szilágyi László kezdeményezését a református presbitérium nagy örömmel fogadta és annak megvalósulását fontos, méltó és nemes feladatnak tartotta és az ehhez szükséges területet 13/2017–es határozatában, 2017. 02. 19–i presbiteri gyűlésén felajánlotta.

Április 26–án, Kisvárdán jártak a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) „Magyar Hadisírgondozás” program munkatársai, akik az I. világháborús sírok nyilvántartásával és a meglévő sírok felújításáról megpróbálnak gondoskodni. A városban az „amatőr” helytörténeti világháborús emlékeket kutató, Nagy Ferenc, Marozsán János, valamint Néző István helytörténész, Lengyel Szabolcs a Kisvárdai Városszépítő Egyesület elnöke is jelen volt a sírok környezetének feltárásában. Ezt követően Nagy Ferenc, Marozsán János és a hozzájuk csatlakozó id. Filep János tovább folytatta a leletmentést s tették rendbe a megtalált két sírt és környezetét. Munkájukat a még mindig meglévő összetúrt szemét és homok dobok és a besűrűsödött akáccserjék akadályozták s akadályozzák még ma is. A temetőt üzemeltetője, aki ígéretet tett április 26–án –amely csak ígéret maradt– a „Magyar Hadisírgondozás” program munkatársainak a terület rendbetételére a mentési munkák mielőbbi befejezése érdekében.

Egyetértés a megvalósításban

A „Régi” Temetőben április 30– megtartott helyszíni bejáráson, melyen részt vettek, Leleszi Tibor – Kisvárda Város Polgármestere, Linzenbold József – esperes, plébános, a Római Katolikus Egyház, Dr. Papp Tibor – parókus, a Görög katolikus Egyház, Százvai László – vezető lelkipásztor, a Református Egyház, valamint Veress Sándor – főgondnok és temetőgondnok a Református Egyház részéről. A helyszíni bejárás tárgya a létesítendő I. világháborús hősi emlékmű/emlékpark kialakítása az „Régi” temetőben. Az együttes bejárást követően az emlékmű tervezett helyszínét a jelenlévők kijelölik, az emlékmű elhelyezésének méltó helyszíneként közös megegyezéssel megállapodnak, hogy annak elhelyezkedése a temető körülbelüli középpontját jelentő katolikus – reformátustemető mezsgye közelében, a református temetőrészben legyen. A fellelt katonasírok „betonfejfa” darabjainak, törmelékeinek az emlékmű közelében, vagy akár valamilyen módon az emlékműben való elhelyezését megvizsgálják.

Meg van a számlaszám

A Református Egyházközség május 15–ével 250 ezer forinttal megnyitotta az „I. Világháborús Emlékmű” számlaszámlát, melyre az azt követő napokban Dr. Szilágyi László át is utalta az egymillió forintot. Így most már megkezdődhetnek városunkban az alábbi számlaszámra adományozott felajánlások az emlékmű megvalósításához.

Számla tulajdonosa: Kisvárdai Református Egyházközség. 2017.05.15.

Számla elnevezése: I. Világháborús Emlékmű

Számla száma: 11744034-24423151

Számlavezető Bank: OTP Bank NYRT.

– Vincze Péter –

