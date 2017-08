Emlékséta az Ibolya-ligethez

Az idén 25 éves a nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE). – A magunk örömére és – reményeink szerint – a társadalom hasznára alapítottuk az egyesületet 1992 őszén – tekintett vissza a kezdetekre Torma László, mialatt az emlékséta résztvevői gyülekeztek. – Táborokat, versenyeket, gyalog-, sí- és vízitúrákat szerveztünk – emelt ki néhányat az elmúlt negyedszázad programjai közül az egyesület titkára, s hozzátette: a tagok közül mindenki másban jeleskedik, például van, aki szemetet szed, és van, aki a környék 31 kilométernyi túraútvonalain festegeti a jelzéseket.

– Egy egyesület nem attól jó, hogy sokan vannak benne – szögezte le Torma László, s hogy a SZATE voltaképpen egy nagy baráti társaság, jól jelzi, hogyan ápolják az elhunyt alapítók emlékét. Dr. Major Attilára a városi sportcsarnok falán egy bronz dombormű emlékeztet, az egyesület vízi bázisa a második elnök, dr. Szabó Imre becenevét őrzi.

– A SZATE honosította meg a kedvtelési célú vízi sportot Nagykállóban, amikor pályázati pénzből kenukat vásárolt, és kialakította a Kuki VíziBázist a Harangodi-tó partján. A helyi általános iskolások rendszeresen kijárnak ide, és a Téka Tábor programját is színesítjük az ingyenes evezéssel – tudtuk meg a titkártól a népszerű intézményről.

Minden évben

– Janics Tiborné Horváth Ibolya a Korányi Frigyes Gimnázium tanára volt, számos diákjával szerettette meg a természetjárást. Amikor megalapítottuk az egyesületet, a kezdeményezés mellé állt, ő lett az első elnök. Tizenhat éve hunyt el, egy évvel később a harangodi erdőben pihenőhelyet hoztunk létre az emlékére. A Nyírerdő Zrt. segítségével rendbe hoztunk egy elhagyott esőházat, mellé emléktábla, szalonnasütő és néhány pad is került. A terület már a térképeken is Ibolya-liget néven szerepel, s a környéken kirándulók kedvenc célpontja lett, ami abból is látszik, hogy hetente legalább egy zsák szemetet gyűjtünk össze innen – foglalta össze Torma László, mielőtt az egyesületi tagok útnak indultak, hogy – mint halálának évfordulóján minden évben – megkoszorúzzák Janics Tiborné Horváth Ibolya emléktábláját.

