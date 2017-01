eNet-Telekom: főként olvasásra használják okostelefonjaikat a magyarok

Az 1011, 18 éves kornál idősebb internetező közléseiből nyert reprezentatív eredmények alapján olvasásra elsősorban hírportálokat (86 százalék), közösségi média oldalakat (80 százalék) látogatnak a felhasználók. Sokkal kevésbé népszerűek az elektronikus újságok, magazinok (39 százalék), blogok (29 százalék), végül pedig az e-könyvek mobilon történő olvasása (14 százalék). A kutatásból kiderült az is, hogy a leginkább látogatott hírportál az Index (64 százalék), az Origo (55 százalék), a Hir24 (45 százalék) és a HVG (40 százalék).

Az okostelefonos zenehallgatás elterjedtsége szintén nem meglepő a kutatást végzők szerint, azonban míg korábban főként az internetkapcsolatot nem igénylő MP3 audiofájl volt elterjedt, mára az ingyenes online zenehallgatási lehetőségeket – így például YouTube-ot – is ugyanolyan arányban, 76-76 százalékban szokták igénybe venni a válaszadók. Ezzel együtt az egyéb online zenehallgatási lehetőségek népszerűsége is folyamatosan nő: élő webes rádiót 25 százalék, előfizetési lehetőséget is nyújtó online zenei streaminget (például Spotify, Deezer, Google Play Music) pedig 13 százalék szokott hallgatni telefonján. Az okostelefonos zenei streaminghez tízből kilencen még mindig inkább wifit vesznek igénybe, de az ehhez mobilnetet (is) használók aránya már eléri a 42 százalékot, 22 százalék ideiglenesen le is szokta menteni a lejátszási listáit, így offline módban is tudja hallgatni őket.

Okostelefonos film- és videonézéskor az ingyenes online lehetőségeket használják (83 százalék), a telefonra töltött videok nézése csak 46 százalékra jellemző. Ezek mellett egyre gyakoribb az okostelefonos tévézés is: már 31 százalék szokott készülékén élő tévéműsort online nézni, 29 százalék pedig tévéműsort visszanézni. Előfizetéses streaming szolgáltatásokat azonban egyelőre csupán 4 százalék használ telefonján – olvasható az összegzésben.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA