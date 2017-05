Ennél boldogabb nem is lehetne!

– Most egy olyan szerepet fogok játszani, amelyért remélhetőleg az élet tapsol majd meg – mondja Enikő, aki a legtöbb színésznőhöz hasonlóan sokat rágódott azon, hogy mikor vállaljon gyereket.

– Végiggondoltam, hogy hol tartok a karrieremben, mitől esnék el, ha esetleg több évadot kihagynék, de végül ezeket a kételyeket elengedtem. A párommal terveztük és vártuk ezt a babát, mert úgy éreztük: most jött el az ideje annak, hogy szülőkké váljunk. Persze, vannak bennem válaszra váró kérdések. A színház engem estéről estére katartikus élménnyel ajándékoz meg, és nem tudom, hogy a köztem és a nézők között meglévő kapcsolat hogyan változik meg addig, amíg otthon leszek: elölről kell majd felépítenem mindent, vagy tudom ott folytatni, ahol abbahagytam? Egy kicsit tartok attól, hogy hiányozni fog a színház adta pörgés: ebben az évadban például öt premierem volt, de az elmúlt évekre sem lehet panaszom, hiszen sokféle szerepet játszhattam, egymástól eltérő karakterekben próbálhattam ki magam – mondja.

Az életre szeretné nevelni

Érdekes, de kislányként nem álmodozott arról, hogy férjhez megy és édesanya lesz – esküvőre most sem vágyik, gyereket pedig azóta szeretne, hogy megismerte a párját.

– Elérkezett a kapcsolatunk ahhoz a szakaszhoz, amikor úgy éreztem, túlcsordulnak a felé áradó érzelmeim, és hogy szükség van arra, hogy a közös gyermekünkben még jobban szerethessem. Nem határoztunk meg nevelési elveket, de azt tudom, hogy az életre szeretnénk nevelni. Nem akarom, hogy burokban nőjön fel, annak örülnék, ha önmaga barátja lenne, és ha tudná, hogy minden probléma megoldható. Jó példát szeretnék mutatni neki, és ebben van egy csodálatos társam. Ő már tudja, hogy milyen érzés szülőnek lenni, a gyermeke egy érett, bölcs és tudatos ifjú hölgy, őt ismerve tudom, hogy a páromnál jobb apukát elképzelni sem tudnék – vallja Enikő, akit megváltoztatott a babavárás.

Együtt örülnek vele

Boldoggá teszi, hogy a társulat tagjai együtt örülnek vele – az egyik férfi kollégája meg is könnyezte a hírt –, és azt tapasztalja: magabiztosabb lett. Jobban kiáll magáért és kimond olyan dolgokat, amelyeken korábban hosszan hezitált. Bár régóta vártak már a pillanatra, amikor meglátta a két csíkot a terhesség teszten, kisebb pánikrohamot kapott. Remegett, nehezen vette a levegőt, és több tucat kérdés futott át az agyán: mi lesz a színházzal, milyen lesz a szülés, le fog-e tudni fogyni …?

Ma már nem gondolkodik előre, és a múlt sem foglalkoztatja: szeretné megélni a jelen minden pillanatát. Úgy tervezi, hogy egy évig semmilyen feladatot nem vállal, az azt követő évadban is csak egyet, és fokozatosan tér majd vissza a színházba. De az is előfordulhat, hogy tovább marad otthon a babával – egyelőre nem tudja, miként éli majd meg az anyaságot. Egy dologban azonban már most is teljesen biztos: ennél boldogabb nem is lehetne!

