Építenek egy raktárt és felújítják majd a piacot Nyírtéten

A település vezetése a helyi gazdaságfejlesztési koncepcióját 1991. év óta folyamatosan tervezi és hajtja végre, a községi fejlesztés sarkpontjai: helyi foglalkoztatás, gazdasági stabilitás, a helyi termelők integrátori feladatainak ellátása.

Mint Révész Dezső polgármester érdeklődésünkre elmondta, a projekt egyik része egy raktárépület megvalósítását jelenti, ugyanis szeretnék a termesztett gabonaféleségek raktározását megoldani, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a „dömping” eladási árnak. A nyertes pályázatnak köszönhetően egy erőgép is segíti majd a raktárban dolgozók munkáját.

Az épületben a termények raktára mellett lenne még szociális helyiség, iroda, valamint egy étkező is.

A fejlesztési program másik része a már meglévő piac felújítására vonatkozik, valamint új elárusító pavilon is épül majd. Az önkormányzat szeretné a piac kerítését is átépíteni. A település vezetése fontosnak tartja a vásártér fejlesztését a helyi termények értékesítése érdekében, valamint ott szokták megrendezni a motorosok népszerű börzéjét is. A tervek szerint az önkormányzat ebben az évben kötné meg a szerződéseket, illetve szerezné be az építési engedélyeket, tavasszal pedig kezdődhetne a beruházás.

A helyi gazdaságfejlesztés érdekében vettek két dohánybetakarítót is, valamint a dohányválogató helyiséget korszerűsítették. Ezek a beruházások saját forrásból valósultak meg, hogy növelhessék a dohánytermesztés hatékonyságát.

