Érdemes várni a nyarat!

– Az idén februárban derült ki, hogy a szabadtéri színpad felújítása nem júniusban, hanem csak később kezdődik, ami egyben azt is jelenti, hogy ezúttal sem marad el a szabadtéri nyár. Általában már november körül elkezdjük a program összeállítását, így most szűkültek a lehetőségeink, ám ez nem jelenti azt, hogy engedtünk volna a megszokott minőségből: fantasztikus előadásokat láthat a közönség június 23. és augusztus 4. között – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója.

Komédiák és operett

– A nyitóelőadás június 23-án a zenés bohózatok egyik klasszikusa, az Én és a kisöcsém, Koltai Róbert főszereplésével. Két héttel később a családokat várjuk a Legyetek jók, ha tudok című előadásra, majd következik a valószínűleg a legnagyobb érdeklődésre számot tartó bemutató, az Őrült nők ketrece. A nézőink közül sokan emlékezhetnek a nyíregyházi előadásra, amit 2003 decemberében mutattunk be, a hosszú időn át repertoáron szereplő darab főszerepét Horváth László Attila játszotta. A legújabb feldolgozás, Alföldi Róbert rendezése mindenhol hatalmas sikert arat, így lesz ez minden bizonnyal Nyíregyházán is: a főbb szerepekben Stohl Andrást, Hevér Gábort és Csobot Adélt láthatjuk, a fantasztikus produkciót július 14-én és 15-én is bemutatja a Kultúrbrigád.

Az ezt követő hétvégén a Budapesti Operettszínház társulata érkezik a szabadtéri színpadra, A régi nyár című darabban Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, Faragó András és Szendi Szilvi szerepel – igazi sztárparádét láthat a nyíregyházi közönség.

Az Orlai Produkciós Iroda július 29-én A falon túl Itália című előadást hozza el hozzánk, a vérbő olasz komédiában Benedek Miklóst, Szabó Kimmel Tamást, Lázár Katit és Lukács Andort is láthatjuk – rendkívül szórakoztató est lesz, erre Znamenák István, a rendező és a kiváló színészek is garanciát jelentenek. Az idei programsorozat a Balfácánt vacsorára című fergeteges vígjátékkal zárul, az előadás rendezője Tasnádi Csaba – számolt be a nyári programokról az igazgató, aki felhívta a figyelmet az évadból hátralévő hetekre is. – Bérletszünetben láthatóak lesznek a nagy sikerű darabjaink, A főfőnök, a Hello, Dolly! és a Függöny fel, májusban még kétszer nézhetik meg az érdeklődők a SingSingSing című zenés előadást – a Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba fémjelezte produkció iránt hatalmas az érdeklődés. Érkeznek vendég­előadások – a Nemzeti Színház Vitéz lélek című darabját hozza el Nyíregyházára –, de színházunk művésze, Pregi­tzer Fruzsina önálló estje is színesíti a kínálatot.

KM-SZA

Előadások

Június 23., péntek: Én és a kisöcsém. A Körúti Színház előadása, rendező: Koltai Róbert

Július 7., péntek: Legyetek jók, ha tudtok! A Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák Társulat koprodukciója, rendező: Czeizel Gábor

Július 14–15., péntek–szombat: Az Őrült Nők Ketrece. A Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház előadása, rendező: Alföld Róbert.

Július 21., péntek: A régi nyár. A Budapesti Operettszínház előadása, rendező: Szabó Máté

Július 29., szombat: A folyón túl Itália. Az Orlai Produkciós Iroda előadása, rendező: Znamenák István.

Augusztus 4., péntek: Balfácánt vacsorára! A székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása, rendező: Tasnádi Csaba

