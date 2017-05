Érdemkereszttel jutalmazták a tiszadadai polgárőrt

Nyolc éve tagja a Tiszadadai Polgárőr-, Tűzoltó- és Környezetvédelmi Egyesületnek Pente Pál, aki nyugdíjasként még jelenleg is az egyesület legaktívabb tagja. Ha kell, éjszaka is rendszeresen teljesít szolgálatot, nem gond számára, hogy szabadidejéből kell időt áldoznia a település közrendjének érdekében.

A parancsnokai valamennyien elégedettek voltak munkájával. Különböző posztokon teljesít szolgálatot: ha kell, védi a gyermekeket a gyalogátkelőhelyeken, segít az idős lakóknak, őrködik a település éjszakai rendjének fenntartásában. Munkája elismeréseképpen a közelmúltban Nyírbátorban, a megyei polgárőrközgyűlésen vette át dr. Túrós Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát.

A magas elismerés mellett a tiszadadai polgárőr arra is büszke, hogy társai is elismerik munkáját, a kitüntetésben – mint mondta – az egész egyesület tagságának áldozatkész tevékenysége is tükröződik.

– Tarnai László –

