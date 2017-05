Érettségi pogácsák

Nagyon remélem, hogy az idén érettségizőkben is sikerült alma materüknek kivirágoztatni az igényt, amely további életükben kultúránk mind teljesebb birtoklásához segíti őket. Ahhoz a magyar kultúráéhoz, amelynek sokszínű tartalmát az irodalom, a történelem, a zene, a múltunk és hagyományaink mellett az anyanyelvünk, a magyarságtudatunk és emberségünk adja.

Aligha van hozzá fogható ahhoz a számomra is megadatott, minden áldott nap átélhető élményhez, hogy e csodás magyar nyelven gondolkodom, beszélek, írok. Meggyőződésem, hogy magyarságtudatunkat erősíteni, értékeinket megőrizni és gazdagítani, anyanyelvünket továbbadni csak úgy tudjuk, ha széleskörű tudást, műveltséget szerzünk, és gyermekeinket is erre neveljük.

Végül még egy hamuban sült idézet-pogácsa ezúttal Németh Lászlótól a maturálók tarisznyájába: „A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.”

– Galambos Béla –

