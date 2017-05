Erősödő olasz–magyar kapocs

A szerdai üzletember-találkozó köszöntő beszédében Roberto Sarca tiszteletbeli konzul kiemelte: kötődik a megyéhez, éppen ezért a kamarai munkája során folyamatosan igyekszik erősíteni az olasz–magyar kapcsolatokat.

A megyében vendégeskedtek

Nagyné Varga Katalin, a kamara főtitkára lapunknak elmondta: évek óta nagyon jó a kapcsolat a két ország vállalkozói, cégvezetői közt. – Legutóbb a mátészalkai Zeisst és az újfehértói Pa-Comp Kft.-t mutattuk be az olasz partnereinknek, mikor hónapokkal ezelőtt vendégül láttuk őket – fogalmazott Nagyné Varga Katalin, majd hozzátette: a szerdai eseményen egy olasz üzleti napot (Italian Business Day) is előkészítettek a résztvevők, melyet várhatóan ősszel rendeznek majd meg a megyeszékhelyen. A konferencián jelen voltak olyan megyei cégek képviselői is, melyek olasz tulajdonban vannak (mint például a nyírbátori Serioplast Kft.), vagy itáliai üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek.

Egy éve tagok

Utóbbiak közé tartozik a nyomdaipari tevékenységgel és csomagolóanyag-gyártással foglalkozó nyíregyházi Color Pack is. Németh Csilla sales managertől megtudtuk, a cégük közel egy éve tagja a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarának.

– Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy kamarai tagok lettünk. Szeretnénk nyugat felé nyitni, többek közt az olasz piac is érdekel minket, remek lehetőségeket tartogat. Több alkalommal vettünk már részt budapesti találkozókon, de Olaszországban, Cremonában is jártunk, ahol szélesíthettük üzleti kapcsolatrendszerünket – tudta meg lapunk Németh Csilla sales managertől.

